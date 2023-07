Carolina Soto y Laura Acuña aclararon la verdad de su relación ¿no se llevan bien?

Hablar de Carolina Soto y de Laura Acuña es despertar el interés de cientos de seguidores de ambas presentadores que las han seguido durante años por su trabajo profesional y porque ellas se han encargado de compartir a través de redes muchos aspectos de sus vidas.

Sin embargo, los rumores sobre las buenas relaciones de las dos profesionales han dado mucho de qué hablar, debido a que en más de una ocasión, se ha dicho que hay bastante distancia entre las dos, e incluso no faltan quienes han dicho que ni se soportan.

La caleña Carolina Soto hace pocos días realizar una dinámica de preguntas sobre varios aspectos de su vida con sus seguidores y una de las que más se destacó fue: “¿Ya no te hablas con Laura Acuña?, son muy lindas de amigas”, aseguró uno de sus seguidores.

Carolina Soto, presentadora de 'Día a Día'. - Foto: Instagram @caritosotooficial

Ante el hecho Carolina aclaró las dudas y en medio de risas indicó que hace poco habían estado compartiendo juntas para celebrar el cumpleaños de ambas: ”Pero la pasamos tan bueno, qué fotos ni nada”, reiteró la caleña.

Laura, por su parte, también se refirió al tema y compartió la respuesta dada por su amiga Carolina Soto y además agregó: “Es verdad, pasamos tan bueno que ni foto hubo. Te quiero (etiquetando a Carolina Soto)”.

La modelo tiene millones de seguidores en Instagram. - Foto: Instagram: @lauraacunaayala

De esta forma quedaron resueltas las dudas. No es que no se soporten y aunque no se les suele ver juntas constantemente en comparación a otras figuras del entretenimiento, esto no quiere decir que no haya una bonita amistad entre las dos, sino que los compromisos laborales tanto de Laura como de Carolina, muchas veces no dejan el tiempo que se quisiera para permanecer más unidas.

Los rumores quedaron resueltos y la vida exitosa de las dos presentadoras seguirá fluyendo. Eso sí cuando se trate de celebrar algo importante de sus vidas, no dudarán en reencontrarse.

En otras oportunidades, los seguidores han dudado de la amistad de las dos presentadoras. Vale la pena recordar que hace más de un año Laura tocó el tema y aseguró que todavía tenía contacto con Carolina, si no que sus diversas ocupaciones le habían impedido poder encontrarse.

De hecho, en varias ocasiones han compartido en familia espacios en la finca que tiene Carolina Soto en Villeta, momentos que ha extrañado la presentadora bumanguesa.

Lo que queda claro es que no existe ningún tipo de diferencias entre ambas presentadoras y el estar en el medio, más allá del trabajo ha logrado mantener su amistad. Por otro lado, los hijos de las dos presentadoras tienen edades muy cercanas, Laura Acuña con Helena y Nicolás, y Carolina Soto, con Valentino y Violetta, por lo que este sería otro de los motivos por los cuales a ninguna de las dos les interesa distanciarse.

Cabe destacar que Laura Acuña ya había recibido preguntas sobre este tema que incluso tenían que ver con Carolina Cruz. Muchos le dijeron que si ya no era amiga de ella y de Soto porque no se les veía juntas.

La modelo aprovechó esta inquietud para manifestar que no tiene ningún tipo de problema con ellas y aseguró que siguen siendo muy buenas amigas. Sin embargo, señaló que se han distanciado por temas laborales.

“Claro que sí somos amigas, lo que pasa es que ellas dos comparten más, porque están todo el tiempo juntas y trabajan en el mismo lugar [Día a Día]. Claro que sí somos amigas”, indicó inicialmente.

Laura Acuña reveló por qué se ha distanciado de Carolina Cruz y Carolina Soto en el último tiempo - Foto: Instagram: La Chismosa

Luego, Acuña añadió: “Ustedes pueden creer que no hemos podido cuadrar nunca el tiempo para ir a la finca de Caro [Soto]. Los tiempos no funcionan, pero tengo muchas ganas de ir. Me han dicho que se pasa buenísimo allá”.

La presentadora de la Voz Kids recalcó finalmente en su cuenta oficial de Instagram que casi no se habla con ellas, debido a que tienen en la actualidad demasiados proyectos.