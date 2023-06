Laura Acuña se sinceró y despejó las dudas sobre su situación sentimental

La presentadora ha estado en el ojo público puesto que no volvió a hacer publicaciones con su esposo.

Laura Acuña es una de las presentadoras colombianas sobre las que más se ha hablado en el país. La santandereana no solo ha brillado por su belleza, sino también por su talento, con el que ha llegado a ser la conductora de importantes programas de la televisión colombiana como ‘La voz’.

Laura Acuña ha estado en varios programa de televisión. - Foto: Cuenta de Instagram @lauraacunaayala

Además de su trabajo como presentadora, la vida privada de Acuña ha tenido varios aspectos que sus seguidores han comentado en redes sociales. Muchos no olvidan el escándalo que se generó hace unos años en la peluquería de Norberto y la catalogaron de diva, así como de su matrimonio con el empresario Rodrigo Kling, sobre el cual no se sabe mucho en la actualidad, por lo que los rumores de una separación están todavía a la luz del día.

Sobre la vida privada de Laura Acuña se sabe muy poco, ya que la presentadora ha decidido dejar en privado algunos aspectos. Sin embargo, sobre su carrera laboral sí se conocen más detalles.

Desde hace décadas, Acuña se ha desempeñado como presentadora, muchos la recuerdan por su paso en Muy buenos días y recientemente estuvo junto a Iván Lalinde en La Voz.

Laura Acuña y Jota Mario Valencia fueron muy amigos por varios años - Foto: Tomado de instagram @lauraacunayala

Además de tener su propio programa de entrevistas en YouTube llamando la Sala de Laura Acuña, la presentadora santandereana sorprendió cuando se supo que ahora incursionaría en el mundo de la actuación con el papel protagónico en una película. Sin embargo, muchos quieren saber sobre su vida y en especial sobre el ámbito romántico.

Durante los últimos años, Laura Acuña ha sido muy reservada sobre su vida romántica. Se sabe que en el 2010 la santandereana contrajo matrimonio con el empresario Rodrigo Kling y con él tuvo a sus dos hijos, Nicolás y Helena.

Sin embargo, Acuña lleva varios años sin publicar ninguna foto junto a su esposo, sino que en momentos especiales como cumpleaños, amor y amistad, aniversarios y navidades publica fotos sola junto a sus hijos.

Además, cuando le han preguntado directamente, la presentadora ha asegurado que prefiere mantener aspectos de su vida en los privado y comenta: “me gusta tenerlos confundidos sobre mi vida”. Esto hizo que los rumores de un divorcio fueran creciendo y en una reciente entrevista, Laura reveló qué ha pasado en el romance.

En medio de su programa La Sala de Laura Acuña, el cual conduce junto a Cristina Estupiñán, la santandereana invitó al actor Francisco Bolívar para hablar de sus recientes proyectos.

En medio de la entrevista, ambos empezaron a dramatizar un guion y fue allí cuando Bolívar le hizo preguntas a Laura. Acuña respondió con rapidez y quizá no se dio cuenta de que estaba revelando algo que había querido ocultar durante varios meses:

“¿Tiene esposo, Laura?”, le dijo el actor a la también modelo. “Sí”, fue la corta pero contundente respuesta de la presentadora matando los rumores de un posible divorcio con Rodrigo Kling.

La presentadora decidió tener su vida amorosa lejos de las redes sociales - Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

En redes se ha especulado que la razón por la que Laura no publica fotos con su esposo es porque hace poco el nombre de Rodrigo estuvo inmerso en una investigación de lavado de activos y por eso estaría buscando tener un bajo perfil.

Cabe resaltar que en una entrevista que dio Laura Acuña para Tropicana le preguntaron sobre con quién se quedaría sola en el mundo. La bumanguesa no lo pensó dos veces y dio una contundente respuesta, señalando que sus hijos serían esa elección por encima de todo.

“No, a mis hijos indudablemente, nos quedaríamos los tres. No sé si felices porque nos gusta compartir, pero me quedaría con mis hijos, indiscutiblemente”, dijo la presentadora de televisión dejando un poco confundidos a sus seguidores con el tema de su situación sentimental.