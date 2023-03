Laura Acuña se confesó y reveló secreto detrás de relación con famoso cantante: “Era muy celosa”

Laura Acuña, sin duda alguna, es una de las presentadoras más reconocidas del país y ha logrado mantenerse vigente en la televisión nacional durante más de dos décadas. Asimismo, ha innovado en el mundo digital y tiene actualmente su propio programa en YouTube.

Pese a que lleva menos de dos años al aire, La sala de Laura, como se llama este espacio de entrevistas, se ha consolidado en esa plataforma y cuenta con cerca de 100.000 suscriptores, siendo Iván Calderón su último invitado.

En medio del informal diálogo, la santandereana recordó el saludo que le envío el compositor vallenato a través de la canción Yo te vi, la cual es interpretada por su hijo Daniel Calderón. Igualmente, señaló que esa fue la primera dedicatoria que le hicieron públicamente.

“No éramos nada, pero me gané mi saludo. Iván siempre ha sido super cariñoso, pero de una manera respetuosa. Ese fue el primer saludo que me hicieron en la vida y preciso fue en una canción muy sonada”, manifestó la empresaria.

El artista, por su parte, señaló que siempre ha tenido una relación muy cercana con la modelo y confesó que en esa época la novia con la que salía era demasiado celosa, por lo cual le reclamó que le haya hecho esa dedicatoria.

Pese al gran cariño que siente por ella, el cantante de vallenato recalcó que simplemente son amigos y recordó cómo surgió el famoso saludo. Además, señaló que todo empezó en una fiesta de cumpleaños de Jota Mario Valencia.

“En ese tiempo tenía una novia que era muy celosa contigo. Ese saludo nació luego de que Laura me invitó a una fiesta de Jota Mario, nunca se me olvida. Qué no hicimos en esa fiesta”, afirmó Calderon, entre risas.

Acuña también reveló en el programa digital que al fallecido presentador colombiano no le gustaba celebrar su cumpleaños, por eso enfatizó que recurrió al famoso compositor para realizarle la reunión.

“A Jota casi no le gustaba celebrar sus cumpleaños. Pero en una de esas fechas especiales, dije que no me importaba que no le gustara y llame primero a Daniel [Calderón], quien llamó a Iván. Los dos dijeron que sí y allá llegaron”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “Terminamos todos los invitados en la piscina, menos Iván que no quiso meterse. Veinte personas persiguiéndolo para que se metiera. Hasta Jota terminó metido en la piscina”.

El cantante aprovechó el diálogo con la santandereana para admitir que no sabe nadar y por eso no se metió en esa oportunidad a la piscina. Incluso, contó que casi se ahoga en el Río Magdalena hace unos años.

La presentadora mostró finalmente algunas inéditas fotografías de esa fiesta y puntualizó que desde ese momento ha tenido una relación muy especial con el reconocido artista vallenato.

Cabe recordar que Iván Calderón preocupó recientemente a todos sus seguidores, debido a que sufrió un infarto mientras conducía. El lamentable hecho ocurrió el pasado 7 de enero, cuando se dirigía hacia el municipio de Puerto Nare, en el Magdalena Medio.

“Quiero dar las gracias a todos los que me tienen en sus oraciones, sigan orando. Dios está escuchando. He podido sentir el amor, el cariño y el aprecio de familia, amigos, colegas y seguidores”, señaló el compositor en aquel momento.