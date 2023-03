Video | Sorprenden a Laura Acuña y recibió anillo de compromiso en pleno programa

Laura Acuña, sin duda alguna, es una de las presentadoras más reconocidas de Colombia en el último tiempo y ha logrado mantenerse vigente en la televisión nacional. Asimismo, ha innovado en el mundo digital, pues tiene su propio programa en YouTube.

Pese a que lleva menos de dos años al aire, La sala de Laura, como se llama este espacio de entrevistas, se ha consolidado en esa plataforma y cuenta actualmente con cerca de 100.000 suscriptores, registrando miles de vistas semanalmente.

Laura Acuña estrenó su programa digital hace más de año y medio - Foto: Instagram @lauraacunaayala

La santandereana, de igual manera, compartió este fin de semana el primer episodio de la segunda temporada, la cual empezó con toda debido a que la comunicadora recibió un inesperado anillo de compromiso.

Sin embargo, Acuña aclaró que no se va casar y que simplemente era una introducción para celebrar el amor que se tienen el influenciador, Mateo Carvajal, y su novia, Stephanie Ruiz, los invitados de ese episodio.

“Iniciamos este programa celebrando un momento muy especial, estamos celebrando el amor. Llegamos hasta Medellín para hablar con Mateo, quien ha dado mucho de qué hablar desde apareció en televisión”, precisó la comunicadora.

Mateo Carvajal fue el último invitado de 'La sala de Laura' - Foto: YouTube: Laura Acuña

Laura Acuña recibió el anillo del famoso influencer - Foto: YouTube: Laura Acuña

La presentadora también aprovechó el momento para puntualizar que el ganador del Desafío 2017 sí visitará el altar próximamente, pero no con ella, sino con su actual pareja sentimental.

En medio del informal diálogo, el exnovio de Melina Ramírez manifestó que está bastante enamorado de Stephanie y que está firme con el compromiso. Asimismo, recalcó que espera hacerlo de manera más formal.

“Qué bueno decirle constantemente a ella que la amo y que estoy con vos, por eso le pedí matrimonio en varias oportunidades”, concluyó el creador de contenidos, que fue felicitado por Laura Acuña.

Cabe recordar que Ruiz indicó recientemente que el paisa la cautivó con su forma de ser, ya que era muy amoroso y romántico. La modelo señaló que ella era muy seria y clamada, por lo que el contraste entre ellos era perfecto.

Carvajal reveló finalmente que otro detalle que fortaleció su vinculo amoroso fue que los dos lograron un punto de equilibrio para hablar de sus cosas, analizar los errores y escuchar qué no estaba fluyendo.

“Nos preocupamos y somos muy receptivos a ver las cosas que tenemos que cambiar, Esos errores, a veces fallo yo, a veces falla ella y nos decimos: ‘Hey, lo podés hacer mejor, tener en cuenta cómo estás reaccionando’. En el momento es un poquito incómodo escuchar la cantaleta o el regaño, pero a la larga es muy importante”, sentenció.

Stephanie Ruiz y Mateo Carvajal llevan cerca de dos años juntos - Foto: Instagram @mateoc17

Mateo Carvajal tiene un hijo con Melina Ramírez - Foto: Instagram @mateoc17

Laura Acuña se alejó de Carolina Cruz y Carolina Soto

Laura Acuña aprovechó en junio pasado una pequeña dinámica que hizo en Instagram para manifestar que no tiene ningún tipo de problema con Carolina Cruz y Carolina Soto, y aseguró que siguen siendo muy buenas amigas. Sin embargo, señaló que se han distanciado por temas laborales.

“Claro que sí somos amigas, lo que pasa es que ellas dos comparten más, porque están todo el tiempo juntas y trabajan en el mismo lugar [Día a Día]. Claro que sí somos amigas”, indicó inicialmente.

Laura Acuña reveló por qué se ha distanciado de Carolina Cruz y Carolina Soto en el último tiempo - Foto: Instagram: La Chismosa

Luego, añadió: “Ustedes pueden creer que no hemos podido cuadrar nunca el tiempo para ir a la finca de Caro [Soto]. Los tiempos no funcionan, pero tengo muchas ganas de ir. Me han dicho que se pasa buenísimo allá”.

La presentadora de La Voz Kids recalcó en aquel momento que casi no se hablaba con ellas, debido a que cada una tenía demasiados proyectos laborales.