Laura Acuña contó por qué se alejó de Carolina Cruz y Carolina Soto; ya casi no se hablan

La presentadora Laura Acuña reveló esta semana algunos detalles de su vida personal y también contó cómo se la lleva con sus colegas en Caracol Televisión.

Mediante las historias de Instagram, la santandereana habilitó la caja de interrogantes para interactuar con sus seguidores, quienes le preguntaron por qué ha estado tan alejada de Carolina Soto y Carolina Cruz.

La modelo aprovechó esta inquietud para manifestar que no tiene ningún tipo de problema con ellas y aseguró que siguen siendo muy buenas amigas. Sin embargo, señaló que se han distanciado por temas laborales.

“Claro que sí somos amigas, lo que pasa es que ellas dos comparten más, porque están todo el tiempo juntas y trabajan en el mismo lugar [Día a Día]. Claro que sí somos amigas”, indicó inicialmente.

Luego, Acuña añadió: “Ustedes pueden creer que no hemos podido cuadrar nunca el tiempo para ir a la finca de Caro [Soto]. Los tiempos no funcionan, pero tengo muchas ganas de ir. Me han dicho que se pasa buenísimo allá”.

La presentadora de la Voz Kids recalcó finalmente en su cuenta oficial de Instagram que casi no se habla con ellas, debido a que tienen en la actualidad demasiados proyectos.

Cabe recordar que las tres famosas trabajaron juntas durante varios años en el Canal RCN, donde forjaron una gran amistad. Asimismo, la santandereana fue la última en migrar a Caracol Televisión.

Laura Acuña no asistió a la fiesta del hijo de Carolina Soto

Carolina Soto hizo hace unos meses una fiesta en su finca para celebrarle el cumpleaños número cinco de su hijo Valentino. La presentadora compartió en ese momento varias fotografías de la reunión a la que asistieron varias presentadoras, incluidas Carolina Cruz y Ana Karina Soto.

Sin embargo, muchos se sorprendieron al no ver allí a Laura Acuña, pues se sabe que las dos son muy buenas amigas y que sus hijos tiene casi la misma edad, por eso, causó extrañeza su ausencia.

La santantadereana no dejó pasar por alto este hecho y se refirió al tema en sus historias de Instagram. Igualmente, aseguró que sí había sido invitada, pero que no pudo asistir por temas de movilidad y logística.

“La verdad, la verdad, entré en pánico con el tiempo que me daba desde mi casa hasta donde era el sitio de la fiesta. Eran muchas horas en el día. Entonces, le dije a Caro que prefería visitarlos otro día, llevarles el regalo con más calma. Me daba un poco de susto tantas horas de carretera, pero claro que me invitó”, explicó la presentadora.

Por último, corroboró en ese momento los comentarios de Soto sobre haberse conectado virtualmente al evento. “Obviamente, quería saber cómo les estaba yendo y hablé con todas [mis colegas]. Me hicieron mucha falta porque sí tenía ganas de ir, pero bueno, ya nos veremos después y les montaremos muchas fotos”, concluyó.

Con estos comentarios, las dos empresarias despejaron los rumores sobre la inasistencia de Acuña. De hecho, Soto también afirmó que Catalina Gómez, compañera de Caracol Televisión, tampoco pudo asistir por temas personales, pero que también la había invitado.