Laura Acuña se convenció y felicitó a Mafe Walker por su ‘don’ galáctico

Mafe Walker, que actualmente es una de las influenciadoras colombianas más reconocidas en México, se convirtió en tendencia hace unos meses en las diferentes redes sociales luego de asegurar que tiene la facultad de comunicarse con extraterrestres. Según dice, sus cuerdas vocales emiten unas frecuencias especiales.

“Son ondas de sonido, frecuencias extremadamente altas aquí en la Tierra. Es una frecuencia galáctica y yo lo mando a través de mis cuerdas vocales. Suena raro, pero es una curiosidad. Soy un puente de comunicación entre lo divino y la tierra”, precisó recientemente en una entrevista.

Ante la popularidad que ha adquirido, la creadora de contenidos estuvo como invitada en el emprendimiento en YouTube La Sala De Laura Acuña de la reconocida presentadora. Allí, Walker contó un poco sobre sus inicios en el desarrollo de su ‘lenguaje’ y sus habilidades ‘especiales’, además de contar algunos detalles desconocidos de su historia como influencer y guía espiritual.

Captura de pantalla YouTube - Foto: Captura de pantalla YouTube

Después de escuchar la historia de Mafe Walker, la también actriz Laura Acuña aprovechó para aplaudir la actitud de la ‘influenciadora’ para enfrentar los comentarios negativos y las burlas por sus poderes para hablar con extraterrestres.

“Eres muy valiente porque un don como el que tú tienes no es fácil de mostrar. Habrá personas que estarán de acuerdo, otras que no... Pero no deberían reaccionar con la burla, eso no es chévere (...) Cuando saliste la primera vez en TikTok, exponiendo tu ‘don’, lo minimizaron a algo chistoso y creo que no te creyeron mucho”, expresó la presentadora, y por eso la felicitó, ya que ha sabido enfrentar esos mensajes.

Mafe Walker no dudó en responder ante el halago de la actriz: “Gracias, reina galáctica. Te honro por abrir ese portal. Gracias, preciosa, porque vamos a cambiar para conectarnos con el corazón... y sí, yo vengo a recordarnos, a transmitir este mensaje; la responsabilidad de recordarnos el amor”, le respondió.

Mafe Walker hizo inesperada ‘revelación’ y afirmó que es una extraterrestre: “Mi alma viene de las estrellas”

Mafe Walker volvió a causar toda clase de reacciones entre las personas, debido a una revelación que hizo en un diálogo que concedió con Cómo amaneció Bogotá, de Tropicana. La mujer respondió toda clase de preguntas que surgieron en el espacio radial, explicando un poco de su estilo de vida y de la comunicación con seres fuera de la tierra.

En la conversación que se llevó a cabo, uno de los locutores indagó si era verdad que los extraterrestres ya estaban entre los seres humanos, y se veían como ellos. Walker, sin pensarlo, enfatizó en que esto era una realidad y ella también hacía parte de dichos seres de la galaxia.

“¿Es verdad que ya hay extraterrestres viviendo entre nosotros y parecen seres humanos?”, preguntó el integrante del equipo, a lo que la influencer respondió: “Estamos entre los humanos, amor”.

Mafe Walker ahora cobra por saludos personalizados 'galácticos' - Foto: Instagram: Mafe Walker

De igual manera, Mafe Walker aseguró que ella era una extraterrestre y había decidido reencarnar en aquel cuerpo humano, llevando su alma y su esencia para compartir conocimientos.

“Antes de encarnar en este cuerpo físico, venir a esta tierra, mi alma, mi esencia, vienen de las estrellas. Vengo de Pléyades Arcturus Sirio y cuando yo vengo acá a encarnar traigo toda la tecnología, la información de las estrellas es que es recordar y traerlo a esta dimensión a la tierra en este cuerpo humano”, relató.

La colombiana, nacida en Bogotá, también puntualizó que ella era un portal y un ser intergaláctico, buscando cumplir su propósito. Este objetivo era transmitir sus pensamientos y energías, uniendo fuerzas con otros humanos y seres que se conectan con sus experiencias.

Mafe Walker - Foto: Captura Instagram @Mafe Walker

“Antes de reencarnar tú elijes. Elijo, recuerdo, todos mis dones psíquicos, habilidades de otros seres de donde yo he estado para poder transmitirlos a este cuerpo físico, es darle la orden porque somos extremadamente poderosos los seres humanos”, mencionó en la entrevista.

Por último, Mafe Walker aseguró que todas las personas son extraterrestres y se puede reconocer al verse a los ojos, las esencias que se emanan y los cambios que se dan.

“Todos, amores. Hay que recordar, activar los dones y las habilidades. Cuando dormimos, viajamos a la astral (…) Los vamos reconociendo. Simplemente con vernos a los ojos, la esencia que emana, la frecuencia, ya se identifican y nos vamos a reconocer. Las familias galácticas nos reconocemos aquí entre los humanos”, agregó.