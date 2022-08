Al estilo de Mafe Walker, Lina Tejeiro envió romántico trino ‘alienígena’

Lina Tejeiro es una de las celebridades colombianas que logra ubicarse en las principales tendencias de las redes sociales por sus contenidos y publicaciones. La joven cautiva con su belleza, sensualidad y personalidad, demostrando que tiene todos los elementos para robarse las miradas de los curiosos en los espacios digitales.

En los días pasados, la actriz desató reacciones entre sus fieles seguidores de redes sociales al pronunciarse sobre cómo inició su romance con el cantante antioqueño, Juan Duque. Tejeiro fue clara en que deseaba que todo fluyera, dejando la puerta abierta a un futuro romántico con su nueva pareja sentimental.

Pese a que llegan críticas por el romance, la famosa continúa manifestando lo emocionada que está con esta faceta de su presente, expresando en trinos y publicaciones lo mucho que disfruta del vínculo con el artista. Recientemente, Lina llamó la atención con un particular mensaje, el cual hizo alusión a la controversial Mafe Walker.

El mensaje ‘galáctico’

Lina es, además de actriz y modelo, toda una celebridad en redes sociales, debido al impacto que tienen sus videos, dinámicas y frases. Es considerada la reina de TikTok y sus clips constantemente se vuelven virales.

Asimismo, la colombiana utiliza su cuenta oficial de Twitter para exponer sus pensamientos sobre algunos temas; además de mandar indirectas o mensajes que se vuelven noticia. En los últimos días, un tuit llamó la atención de sus seguidores, ya que contaba con el particular estilo de Mafe Walker, la mujer que afirma que habla con los alienígenas.

Según se observa en el perfil de la artista, el trino tenía una supuesta frase que suele repetir la colombiana al conectarse con las energías electromagnéticas del espacio. Adicional a esto, Tejeiro agregó un piropo en el que indica que las palabras van para esa persona especial que “es de otro planeta”.

“ANEKENTAIJINAMEIKA! Usted me entiende, porque usted no es de este planeta”, escribió la celebridad en el post, donde reúne miles de likes de los curiosos.

ANEKENTAIJINAMEIKA!

Usted me entiende, porque usted no es de este planeta. — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) August 19, 2022

Con su característico sentido del humor, Tejeiro hizo referencia al lenguaje alienígena que se volvió popular entre los usuarios de las plataformas digitales. Muchos de los espectadores de Twitter afirmaron que este sería un romántico mensaje para su actual novio, quien suele responder a las publicaciones que hace la actriz.

Lina Tejeiro, asustada por constantes preguntas sobre su supuesta hija

Días atrás, la integrante del elenco de ‘La Ley del Corazón’ llevó a cabo un juego donde comenzó a recibir diversas preguntas enfocadas en la maternidad, si estaba interesada en tener hijos y por qué ocultaba a su supuesta hija. Este último tema espantó a la joven, quien quiso aclarar y derrumbar los rumores de que ya es madre.

“¿Por qué nunca muestras a tu hija?”, escribió un usuario en la casilla de preguntas.

“No, no, no, yo ya estoy creyendo, en serio, que yo sí tengo una hija y soy la única que no sé. Porque son un montón de mensajes así. De verdad, que yo no tengo hijos”, expresó la actriz, espantada, debido a las interrogantes que le llegaron en la actividad que realizó.

Por último, luego de asegurar que no ha tenido hijos por decisión propia, Lina Tejeiro despejó dudas y confirmó que la pequeña niña que comparte en momento con ella es su sobrina y no una “hija que oculta”.

“Yo creo que ustedes están confundidos y creen que mi sobrina Julieta es mi hija, pero yo no tengo hijos”, agregó a su respuesta, despejando dudas sobre la menor que suele aparecer en ocasiones en sus contenidos.

Por el momento, el único acercamiento que ha tenido la actriz con la maternidad es a través de Kai, el tierno bebé de Greeicy Rendón, su mejor amiga. Un video dejó a la vista lo amorosa y tierna que luce con el niño, al que carga en sus brazos y le habla.