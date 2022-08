Lina Tejeiro se despacha contra amiga de la ex de Juan Duque: “Le dicen solapada”

Lina Tejeiro se ubicó en el centro de distintos comentarios en redes sociales debido a los detalles que surgen respecto a su nueva relación sentimental con Juan Duque, artista paisa. Poco a poco, la pareja queda en el centro de críticas de los usuarios de las plataformas digitales.

Pese a que los artistas continúan forjando su unión mientras dejan de lado las opiniones ajenas, las miradas de los curiosos se posan sobre los trinos y publicaciones que hacen los famosos en sus cuentas oficiales. La actriz ha sido protagonista de reacciones entre quienes mencionan sus indirectas y defensas, por las ofensas que recibe relacionadas con su romance.

La artista se muestra serena y sarcástica con las críticas que llegan sobre su relación, respondiendo con su particular humor. Sin embargo, recientemente, la celebridad arremetió contra una amiga de la exnovia de Duque, quien la estaría molestando a través de redes sociales.

De acuerdo con lo que quedó registrado, la artista utilizó su cuenta oficial de Twitter para responder una afirmación que hizo una mujer sobre aquella conocida del cantante, quien enviaría mensajes incómodos y molestos para interferir en la relación de los colombianos.

Lina Tejeiro contra la amiga de la ex de Juan Duque

La integrante del elenco de ‘La Ley del Corazón’ no dudó en recurrir a sus perfiles de estos escenarios digitales para pronunciarse sobre los ataques de los que fue víctima, por parte de una amiga de la ex de su novio. Aunque trata de mantener el romance de forma discreta, las opiniones surgen y esta vez quiso ser clara con la respuesta al respecto.

Según quedó plasmado en un trino, Tejeiro expuso a aquella mujer, quien, al parecer, buscó la forma de meterse en el vínculo que tiene con el intérprete de ‘X ti lo digo’. La celebridad colombiana se despachó y afirmó que la amiga de Sofía Tabares era una “solapada”.

La también modelo respondió un comentario de una seguidora, quien mencionaba que la amiga de la ex de Duque estaba completamente “sorprendida” de que la celebridad la hubiera bloqueado de redes sociales, ya que no entendía qué había pasado.

“La parcera de la ex de Juan Duque dizque sorprendida porque Lina Tejeiro la bloqueó. Amor, usted bien cansona metiéndose todos los días en la relación de ellos dos por defender a su amiga. ¿Qué pretendía que pasara? ¿Que la invitaran a asado en la casa de Lina?”, escribió una usuaria en Twitter, robándose los aplausos de la artista.

“Por fin alguien coherente. Su nombre es Isabel, pero le dicen solapada, tira ‘hate’ y desactiva los comentarios para que no la hagan llorar. Es que hasta para meterse en lo que no les importa hay que tener ovarios bien puestos”, escribió Lina en su post, donde sumó más de dos mil likes.

Por fin alguien coherente. 🥹

Su nombre es Isabel pero le dicen solapada, tira hate y desactiva los comentarios para que no la hagan llorar.

Es que hasta para meterse en lo que no nos importa hay que tener los ovarios bien puestos. — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) August 14, 2022

Muchos curiosos que vieron este cruce de mensajes aseguraron que tal vez podría tratarse de Tabares a través del perfil de la amiga, ya que no creían que alguien estuviera tan metido en algo ajeno. Otros mencionaron que la amiga de la joven “debía ir a terapía” por estas actitudes innecesarias en líos que no le correspondían.

“Mientras tanto la ex hace como 2 meses y que: ‘empecé terapia’”, “Amor, esa cuenta es usada por la ex con la cara de la amiga”, “Tantos idiomas y preferiste hablar con la verdad”, “A mí me bloquearon por defenderte”, “Que busque terapia la amiga”, “qué vergüenza”, entre otras reacciones en el perfil.