Lina Tejeiro se mostró espantada ante constantes preguntas sobre su supuesta hija

Lina Tejeiro continúa ubicada en el centro de varias noticias en redes sociales, debido a los inesperados contenidos que suele compartir en sus cuentas oficiales. La joven llama la atención con dinámicas y juegos que hace en compañía de sus seguidores, despejando dudas y revelando detalles de su vida personal.

Entre la información que salió a la luz de su nueva relación sentimental con Juan Duque los curiosos se interesaron por saber todo lo que ha ocurrido entre la artista y la amiga de la exnovia del cantante paisa. Tejeiro usó su cuenta oficial de Instagram y aprovechó para despacharse contra la mujer, quien habría estado interponiéndose en el vínculo de los famosos jóvenes.

No obstante, la artista quedó en el centro de algunas reacciones en Instagram luego de llevar a cabo una dinámica de preguntas y respuestas en su perfil oficial. La actriz habilitó la casilla para que los usuarios dejaran sus interrogantes y así responderlas sin problema.

Lo curioso de este juego fue que Lina comenzó a recibir diversas preguntas enfocadas en la maternidad, si estaba interesada en tener hijos y por qué ocultaba a su supuesta hija. Este último tema espantó a la joven, quien quiso aclarar las cosas y derrumbar los rumores de que ya es madre.

“¿Por qué nunca muestras a tu hija?”, escribió un usuario en el post.

“No, no, no, yo ya estoy creyendo, en serio, que yo sí tengo una hija y soy la única que no sé. Porque son un montón de mensajes así. De verdad, que yo no tengo hijos”, expresó la actriz, espantada, debido a las interrogantes que le llegaron en la actividad que realizó.

Por último, luego de asegurar que no ha tenido hijos por decisión propia, Lina Tejeiro despejó dudas y confirmó que la pequeña niña que comparte en momento con ella es su sobrina y no una “hija que oculta”.

“Yo creo que ustedes están confundidos y creen que mi sobrina Julieta es mi hija, pero yo no tengo hijos”, agregó a su respuesta, despejando dudas sobre la menor que suele aparecer en ocasiones en sus contenidos.

La actriz contó cómo conoció a Juan Duque

En este mismo espacio, la celebridad de la televisión nacional aprovechó para mencionar a su actual pareja, con quien se le vio muy amorosa y coqueta en videos.

En su perfil de Instagram, en el que cuenta con una comunidad de 9,7 millones de seguidores, Lina Tejeiro interactuar con los fans que querían saber más detalles de este romance que surgió meses atrás.

Precisamente, uno de los internautas aprovechó la ocasión para preguntar sobre un tema que inquieta a varios de los admiradores de la pareja: ¿cómo se conocieron?

Tejeiro respondió en un breve video compartido en sus instastories en la mencionada red social. “Supe de él porque alguien reposteó un reel de él y ahí lo empecé a seguir en su cuenta de Latiners”, contó la actriz colombiana.

De esta manera, la influencer reveló que ese primer acercamiento con su actual pareja ocurrió en el escenario digital. Más adelante, se conocerían formalmente durante un evento en el que ambos coincidieron, aunque todavía no hablarían en ese momento.

“(...) Nos conocimos en persona, de tú a tú, en los cumpleaños de Aida Victoria, pero ahí no pasó nada, ahí no hablamos, fue después que nos empezamos a hablar por aquí por Instagram y hasta el sol de hoy nos seguimos conociendo”, continuó la actriz en su relato.

No obstante, precisó que el origen de su relación con Juan Duque tiene más detalles, aunque invitó a “esperar que sucedan más cosas y que la historia se haga más interesante”.