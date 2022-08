Juan Duque habló sobre su relación con Lina Tejeiro: “El portero la deja entrar sin anunciarla”

El artista urbano Juan Duque y la actriz e influenciadora Lina Tejeiro conforman una de las parejas más populares del momento en la farándula colombiana. Por esta razón, sus seguidores en redes sociales permanecen atentos a cómo avanza su relación.

A pesar de que solo llevan un par de meses, tanto Juan Duque como Lina Tejeiro parecen estar viviendo una verdadera historia de amor. De hecho, las cosas marchan bastante bien por estos días, según comentó el joven paisa en su perfil de Instagram.

Los internautas aprovecharon el cajón de preguntas y respuestas que habilitó el cantante para preguntarle por su noviazgo con Lina Tejeiro. En esa línea, lo interrogaron sobre cómo avanza su relación con la mediática actriz.

“Bien. Ya don Pacho, el de la tienda de la esquina, le fía. Ya el portero la deja entrar sin anunciarla”, respondió Juan Duque en una de sus historias de Instagram, haciendo gala del particular humor que lo caracteriza.

Otro seguidor le preguntó si se sentía feliz en este momento de su vida. El joven paisa respondió: “Yo me siento muy feliz y agradecido con todo lo que está pasando. No ha sido fácil porque, obviamente, no faltan los bocones, pero es más la gente bonita, la gente que me quiere y me apoya”.

Finalmente, otra pregunta apuntó a si estaba conforme con lo que estaba pasando en su vida actualmente. En seguida, el artista urbano aprovechó el momento para hacer una reflexión: “No. Nunca. Estoy contento, pero conforme ni por el pu... porque esto es de mejorar todos los días, y hay muchas cosas que pulir, muchas en todos los aspectos artísticos para que la gente tenga la mejor experiencia de Juan Duque”.

“Jajajajajaja, que ya en la tienda le fían”; “Él tiene ese humor que la complementa a ella”; “Ese Juan jajajjajajja bueno por lo menos ya le fían a Lina jajajjajajja, más paisa para dónde”; “amé su respuesta”; “Qué fastidio de gente tan envidiosos, él está lindo y se ve que sí tiene buenos sentimientos la mayoría de los famosos vienen de abajo o bueno también de arriba. No sean metidos, por eso es que les va mal en la vida, por la envidia”, se lee entre los comentarios destacados en Instagram.

Lina Tejeiro contó cómo se conoció con Juan Duque

En su perfil de Instagram, en el que cuenta con una comunidad de 9,7 millones de seguidores, Lina Tejeiro llevó a cabo una dinámica de preguntas y respuestas para interactuar con sus fans. Precisamente, uno de los internautas aprovechó la ocasión para preguntar sobre un tema que inquieta a varios de los admiradores de la pareja: ¿cómo se conocieron?

Tejeiro respondió en un breve video compartido en sus instastories en la mencionada red social. “Supe de él porque alguien reposteó un reel de él y ahí lo empecé a seguir en su cuenta de Latiners”, contó la actriz colombiana.

De esta manera, la influencer reveló que ese primer acercamiento con su actual pareja ocurrió en el escenario digital. Más adelante, se conocerían formalmente durante un evento en el que ambos coincidieron, aunque todavía no hablarían en ese momento.

“(...) Nos conocimos en persona, de tú a tú, en los cumpleaños de Aida Victoria, pero ahí no pasó nada, ahí no hablamos, fue después que nos empezamos a hablar por aquí por Instagram y hasta el sol de hoy nos seguimos conociendo”, continuó la actriz en su relato.

No obstante, precisó que el origen de su relación con Juan Duque tiene más detalles, aunque invitó a “esperar que sucedan más cosas y que la historia se haga más interesante”.