Mafe Walker habría cobrado entrevista de televisión donde se le burlaron, según locutor

Mafe Walker, mujer que asegura que puede comunicarse con energías alienígenas, se ha convertido en protagonista de distintas situaciones en las plataformas digitales y medios internacionales, debido a las declaraciones que suele dar sobre este “don” que adquirió hace algunos años.

La colombiana ha dado de qué hablar en distintos escenarios digitales a raíz de los contenidos que se han difundido sobre aquel idioma que maneja para “emanar frecuencias electromagnéticas” y estar en contacto con seres fuera del plano terrenal. Poco a poco, sus videos han ganado reconocimiento entre los usuarios de las redes sociales, desatando olas de reacciones inesperadas.

Semanas atrás, la creadora de contenido fue protagonista de una particular situación en el programa Buen Día, Colombia, del Canal RCN, donde varios presentadores no pudieron contener las risas por las dinámicas que llevaba a cabo y se burlaron de ella en la transmisión en vivo.

Este inusual momento causó controversia entre los televidentes, quienes se dividieron en opiniones al respecto por lo ocurrido. La mujer no se percató de las risas en el set, pero sí envió unas palabras de agradecimiento por la entrevista.

Sin embargo, recientemente, Walker quedó en el centro de comentarios en las plataformas digitales, luego de que un locutor estadounidense revelara que, al parecer, el equipo de la colombiana suele cobrar una cantidad de dinero por las entrevistas y conversaciones que concede la mujer a medios internacionales.

De acuerdo con lo que publicó Enrique Santos, existe un documento oficial en que se indica brevemente que la colombiana cobra un monto específico por tener apariciones en medios y espacios digitales. El presentador, a quien aparentemente le pidieron que entrevistara a Walker, dio a conocer detalles del modo de trabajo de la tiktoker y su mánager.

“Para los que me pidieron que entrevistara a Mafe, la mujer que habla el idioma extraterrestre. Aparentemente, no hubo frecuencia vibracional. Vean aquí el intercambio galáctico con su mánager”, dijo el hombre a través de un post en su cuenta oficial de Instagram.

Según con lo que se aprecia en la imagen que salió a la luz, el representante de la mujer le hizo llegar una carta a Santos donde le comentaba las solicitudes económicas que hacía para conceder esta clase de entrevistas vía virtual.

“Gracias por contactarnos. Sería un gusto poder participar con ustedes, en este momento Mafe está solicitando $333 dólares por entrevista vía Zoom o medios similares no mayor a 15 minutos”, se aprecia en el comunicado.

“Y $555 dólares (más viáticos si aplica) por participaciones no mayores a 60 minutos en entrevistas y programas grabados o pregrabados de TV/Radio/YouTube y otras redes”, se agrega en el texto.

Por el momento no hay conocimiento de en qué momento comenzó a cobrar Walker por estas apariciones en medios, por lo que, de ser una cuestión de tiempo atrás, posiblemente haya cobrado uno de los montos al Canal RCN por su participación en el formato matutino.

Regaño a los presentadores

De acuerdo con lo que se dio a conocer en las últimas horas, Consuelo Cepeda, defensora del Canal RCN, se pronunció sobre los hechos que se volvieron tendencia en los últimos días en las redes sociales.

“Es entendible la reacción (de risas) desde el punto de vista humano, pero para qué la invitaron si se iban a reír. Si no tiene tanta credibilidad para ustedes, pues no se debió invitar. Yo sí quisiera que reconozcamos que no puede uno traer a una persona para hacerla quedar en ridículo”, cuestionó la encargada del tema.

Cepeda fue clara al conocer el error cometido y recalcó que los presentadores de dicho programa matutino se deberán comportar a la altura en una próxima oportunidad. Por este motivo, ambas figuras se disculparon y expusieron lo vivido al momento de llevar a cabo la entrevista.

“Yo no estoy en contra de la risa ni del humor, simplemente nosotros estamos ante una audiencia que hay que respetar. Fíjense que ustedes han sido alegres, divertidos, durante toda la temporada de este programa y jamás habíamos tenido una queja”, puntualizó la defensora del canal.

¿Y cuánto cobra Mafe por sus servicios como ‘hablante con alienígenas’?

Según información que compartió Infobae, Mafe Walker podría llegar a cobrar un aproximado de 300 mil pesos colombianos (más de 70 dólares). Se puede agendar una cita con ella desde los 25 dólares, es decir, 98.000 pesos colombianos.

Además, esta cita se puede llevar a cabo de forma directa desde Instagram o WhatsApp, o solicitar agendamiento presencial bajo otro costo.