Mafe Walker envió inesperadas palabras a ‘Buen Día Colombia’ tras video de burlas

Mafe Walker se ha convertido en una de las personas más comentadas en redes sociales durante las últimas semanas, debido a una serie de videos que se volvieron virales. La mujer, procedente de Colombia, ha despertado todo tipo de reacciones entre los usuarios de las plataformas digitales con su supuesta comunicación con otro tipo de seres fuera del plano terrenal.

En medio del auge que tomó en escenarios digitales como TikTok e Instagram, la colombiana se ha dedicado a llegar a más personas a través de entrevistas que concede a medios internacionales y nacionales, como ‘Buen Día Colombia’. Recientemente, en diálogo con el programa matutino, la mujer fue protagonista de una serie de publicaciones, donde se observan las burlas de uno de los conductores del formato.

De acuerdo con las imágenes que quedaron grabadas en una publicación de redes sociales, uno de los presentadores que se encontraba en el set no pudo contener las risas mientras Walker realizaba una de las dinámicas con su particular lenguaje. La colombiana cierra sus ojos, sin percatarse de las burlas que había de parte del famoso.

Orlando Liñán y Estiwar G terminaron mofándose de la supuesta comunicación de la invitada con los ‘alienígenas’, exagerando sus gestos y movimientos del rostro. Algunas críticas surgieron en Twitter e Instagram, mientras que otros seguidores afirmaron que “se sentían identificados” con la situación.

Pese a las reacciones que generó esta entrevista, Mafe Walker decidió utilizar su cuenta personal de Instagram para enviar un inesperado mensaje al programa y pronunciarse sobre lo ocurrido en medio de la transmisión en vivo. La colombiana aprovechó su auge en estos espacios y habló de la invitación que recibió del matutino.

Según lo que quedó registrado en una imagen de la red social, la mujer decidió subir una captura de pantalla de la transmisión televisiva y mencionó el respectivo programa, lanzando unas palabras que dejaron en el aire su posición ante lo ocurrido.

“Gracias, ‘Buen día, Colombia’”, se puede leer al inicio del mensaje, donde también mencionó al periodista Giancarlo Alvarado y ubicó algunos emojis de corazón y bandera de Colombia.

“RCN, te amo, me amo. Te amamos, Colombia. Colombia nos ama”, agregó en el post, donde se observa claramente que la foto era de su aparición en la pantalla del set. La captura, que se trata de un repost de la cuenta del programa, permite ver a los conductores sentados en la sala, conversando e intercambiando comentarios con ella sobre “los dones que desarrolló”.

Mafe Walker - Captura de pantalla Instagram @mafewalkerstarseed - Foto: Instagram @mafewalkerstarseed

Orlando Liñán reaccionó igual que Juanes

El presentador del matutino hizo que varios seguidores revivieran un video de Juanes donde ve por primera vez a Mafe Walker comunicándose con estas fuerzas “electromagnéticas” y energías del exterior. El cantante no evita soltar algunas risas, mencionando el juego de idiomas que hace la mujer al combinar el español, el inglés y su idioma alienígena.

La situación despertó opiniones, ya que el artista no logró ocultar la fuerte carcajada que tenía al observar su celular.

“En todo mi ADN recuerdo mi médula espinal, todo el flujo cefalorraquídeo. Ania he kina mehija, kina mehika, kina mehika, kina mehika, ia ke na hina mehi kah. Na hina mehi kah. Abro mi corazón, open my heart. Ania he kina mehika, ia ke na hina mehi kah. Te amo con todo mi corazón, desde la telepatía”, se escucha en el audio de la colombiana, mientras se comunica con los extraterrestres.

“Recibiendo las energías electromagnéticas”, escribió Juanes en el pie de foto del post.