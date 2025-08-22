Mafe Walker saltó a la fama en las plataformas digitales con una serie de contenidos que publicó en sus redes sociales, donde aseguraba que había tenido contacto con seres extraterrestres, los cuales enviaban mensajes a través de ella.

Sus publicaciones permitían verla viajando por distintos lugares para conectar con energías fuera de la Tierra, tratando de entregar recados sobre la venida de estas entidades. Poco a poco, se fue haciendo viral, al punto de ser foco de comentarios, burlas y críticas de los curiosos.

Sin importar cómo la veían en el escenario mediático, Mafe Walker terminó ingresando a la primera temporada de La casa de los famosos, donde volvió a llamar la atención con sus lenguajes, sus movimientos y sus palabras.

Tras un año de esta experiencia, la colombiana captó las miradas de algunos usuarios de plataformas digitales con un inesperado video en el que posó junto a un cantante latino. La creadora de contenido estaba disfrutando de unas vacaciones en compañía de Markos Alexandro Di Niunzo, conocido artísticamente como Markillero.

El artista y la mujer fueron relacionados amorosamente tras unas fotos y videos en los que se les veía gozando el mar de Cartagena. Ambos estaban en las playas de Barú, donde sonreían, se abrazaban y hablaban a la cámara.

Pese a que ninguno confirmó nada relacionado con un romance, la pareja fue registrada disfrutando de actividades, al punto de ser vistos besándose supuestamente. Paparazzis los pillaron y difundieron los videos, desatando especulaciones de que algo pasaba.

Estas imágenes fueron presentadas por Canal Uno, donde se expuso lo que estaría pasando en el terreno emocional de la famosa. Pese a que no hay nada concreto, muchos aseguran que sería un amorío de momento o una estrategia de contenido.

La influenciadora no dudó en hablar ante cámara y manifestar que estaba recibiendo “códigos” de fuerzas extraterrenales, donde auguraban una venida a la Tierra. Su estilo fue puntual, reviviendo aquellos post en los que se comunicaba con estas fuerzas.

Por ahora, habrá que esperar para saber más a detalles sobre este viaje y la cercanía entre los dos, teniendo en cuenta que Mafe Walker ya había estado en la mira de los internautas por situaciones en un contexto personal.