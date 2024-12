Mafe Walker aseguró tener contacto con Sandra Reyes, tras su muerte: “Quiere que sus fans sepan que...”

¿Cómo fue el encuentro de Sandra Reyes con extraterrestres?

Según narró la misma actriz, se subió en una nave espacial manejada por seres de otro planeta. “En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta que era real. Pensé que había sido como una especie de sueño y quién me iba a creer (...) me impresionó porque era transparente. En ese momento no lo entendí, no entendí lo que me había pasado, pero después me llegó el libro (Rescate de la Tierra)”, aseguró la actriz de Pedro, el escamoso.