Miguel Varoni expuso instante en el que Sandra Reyes se habría enterado del cáncer; hizo escena de despedida sin saberlo

Él es el hijo de Sandra Reyes, actriz de ‘Rigo’; no es tan conocido y llevaba una vida diferente con su madre

Miguel Varoni reveló el momento en que Sandra Reyes se enteró de su diagnóstico

En conversación con Noticias Caracol En vivo , Varoni recordó de una manera muy emotiva e incluso reveló el momento exacto en el que la actriz se enteró que padecía cáncer de seno, enfermedad que mantuvo oculta para no dar de qué hablar al respecto.

“Lo que tengo entendido es que Sandra no sabía lo que estaba pasando, todos terminamos de grabar Pedro, el escamoso, más escamoso que nunca el 4 de octubre del 2023 y lo que sé es que ella supo de su tema un mes más adelante ”, dijo Miguel Varoni. Sin embargo, la mejor amiga de la actriz habló de lo mismo y expuso que Sandra se enteró en el mes de septiembre del año 2023.

Luego, añadió que Sandra no tenía conocimiento de que padecía esta dura enfermedad cuando grabó la escena de la muerte de la doctora Paula a causa de la misma. “Ella no sabía, la escena (de la doctora Paula despidiéndose) la grabamos en julio, Sandra no sabía aún del cáncer”, dijo Miguel.