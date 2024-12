Mejor amiga de Sandra Reyes destapó cómo fueron los últimos instantes de vida de la actriz: “Estaba lista para irse”

No obstante, Aura Helena se enteró del cáncer de Sandra Reyes en septiembre de 2023 , cuando ella le mostró la masa que tenía en su organismo. La amiga de la actriz de Rigo comentó que fue en “octubre” cuando “empezó a hacerse todos los exámenes y le hicieron su diagnóstico”, logrando identificar el problema que la aquejaba.

“Cuando yo me despedí de Sandra, el sábado en la noche, me regaló un momento muy bello, de paz, de tranquilidad y me fui tranquila”, concluyó.