Miguel Varoni no aguantó y rompió en llanto al hablar de Sandra Reyes; recordó inquietante escena de ‘Pedro, el escamoso’

No obstante, mientras hablaba a la cámara, el artista no logró contenerse y terminó llorando, reviviendo una inquietante escena que grabó con ella para Pedro, el escamoso: más escamoso que nunca , donde los personajes se despedían antes de la muerte de la doctora Paula.

Mientras describía ese momento, el colombiano terminó en lágrimas, pues sentía mucha tristeza de saber que su amiga y compañera ya no estaría más en este plano terrenal. Al no poder hablar, hizo pausas antes de seguir con sus declaraciones.

“Estoy recordando una escena y no me quiero acordar, creo que fue en la peluquería en la temporada 2, y ahí le abrí la puerta del carro. Ella me dijo: ‘Pedro, hasta cuando me va a abrir la puerta’. Algo así. Eso me jodió, acordarme de esa vaina, hombre”, dijo, bastante afectado.