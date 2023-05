Las redes se llenan de memes contra la actriz Sandra Reyes tras decir que tuvo contacto con extraterrestres

Pedro, el escamoso fue sin ninguna duda una de las telenovelas que marcó la televisión colombiana. La producción protagonizada por Miguel Varoni y Sandra Reyes se centró en la vida de un mujeriego bastante particular que se consideraba el hombre más guapo de todos. A este “Don Juan” de barrio se le apareció la doctora Paula (Sandra Reyes) para hacerle sentar cabeza.

La novela fue una de las más vistas por los colombianos. - Foto: Redes sociales

Desde hace varios días se habla de una tercera parte de Pedro, el escamoso, que contaría con un considerable número de actores que hicieron parte de la versión original. Se dice que Miguel Varoni y Sandra Reyes ya confirmaron su participación en esta producción que uniría nuevamente a Telemundo y al canal Caracol.

Sandra Reyes, quien fue la protagonista de la novela y a quien recientemente los colombianos vimos en Ventino, fue invitada este lunes al matutino del canal RCN, Buen día, Colombia, y habló de un supuesto encuentro cercano con seres extraterrestres.

La actriz bogotana no duda de la existencia de seres de otros planetas; es más, afirmó que ya entre la humanidad existen razas extraterrestres que no son tan agradables. Sandra, quien en los últimos años lleva una vida bastante espiritual, cree que más temprano que tarde estos seres se presentarán ante la humanidad. Estas advertencias las hace a manera de generar más conciencia y para no asustar a la gente. Según ella, es más que todo en señal de preparación.

Su interés por estos seres se dio luego de leer un libro que hablaba sobre ellos. Este, sin dudas, terminó de despertar la curiosidad de la mujer que le dio vida a la doctora Paula en Pedro, el escamoso. Fue mientras hablaba de ese libro que se refirió también a la supuesta abducción que vivió.

Cabe destacar que, según la ufología, “la abducción al acto en el cual uno o más seres extraterrestres toman a un ser vivo terrestre contra su voluntad, lo secuestran y lo llevan a algún sitio determinado, generalmente a su propia nave espacial”.

Sandra Reyes contó lo que le había ocurrido con los extraterrestres. - Foto: @sandrareyesactrizoficial

Según narró la misma actriz, se subió en una nave espacial manejada por seres de otro planeta. “En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta que era real. Pensé que había sido como una especie de sueño y quién me iba a creer (...) me impresionó porque era transparente. En ese momento no lo entendí, no entendí lo que me había pasado, pero después me llegó el libro (Rescate de la Tierra)”, aseguró la actriz de Ventino.

Agregó que constantemente estos seres le envían mensajes a los seres humanos y de hecho manifestó que en ocasiones estos seres la han utilizado como canal.

Afirmó, además, que hubo un momento en el que cruzó por una especie de túnel aunque no tiene mucha noción de lo que vivió en ese instante. En su relato también aseguró que llegó a viajar a otro lugar del universo estando segura que los extraterrestres la sacaron de la Tierra. “Sé que estuvimos en un lugar que creo que no era la Tierra porque tenía como una atmósfera rara, distinta. No sé. Y nos metíamos como en un túnel dentro de la Tierra. No me acuerdo qué pasó ahí, no lo tengo consciente”.

Sandra Reyes, actriz colombiana, que vivió encuentro con extraterrestres. - Foto: Sandra Reyes, actriz colombiana

Pese a que no entregó mayores detalles, la reconocida actriz afirmó que su supuesto encuentro con los extraterrestres se dio fuera del planeta y recalcó que ellos le han enviado muchos mensajes a la humanidad, por lo cual expresó que hay que “vibrar alto”.

En redes sociales, los comentarios hacia el relato de la experimentada actriz no se hicieron esperar y algunos aseguran que en realidad lo que le pasó a Sandra Reyes es producto de su imaginación. Esta no es la primera vez que un famoso afirma haber tenido contacto con seres extraterrestres o naves que consideran no son de este planeta.

Se vende barato, con papeles a nombre de Sandra Reyes. pic.twitter.com/2c1AYTJYYe — CHARLES BRONSON🇨🇴🇨🇴🇨🇴 (@PezRecargado) May 10, 2023

¡Jodaaa, se volvieron a llevar a Sandra Reyes los extraterrestres😳😂😂! pic.twitter.com/yFjYHFvk6S — Elio.BaMor (@BamorElio) May 10, 2023

A continuación presentamos el vídeo que demuestra que en realidad Sandra Reyes fue raptada por extraterrestres. pic.twitter.com/jiYFXk4ew9 — Aurora (@AURY_AURY) May 9, 2023

Sandra Reyes en 2030: pic.twitter.com/e4X1if0jTD — Comandante Pubertógenes McCóndor (@pubertogenes) May 8, 2023

Sandra Reyes vio a los extraterrestres, pero al final fue un Kiwi.

😶‍🌫️🤣😅😅👽 pic.twitter.com/e9e0cRQ8do — 𝑀𝑜𝓃𝓉𝒶ñ𝑒𝓇𝑜 ⬅️ (@lfer76) May 9, 2023

El día que me secuestren los extraterrestres como a Sandra Reyes ni por el putas dejo que me devuelvan a la tierra ¡me llevan con ellos y punto a dónde sea! — Yeison Nebraska (@Yei_Nebraska) May 9, 2023

Sandra Reyes dando testimonio de su rapto alienígena pic.twitter.com/dHPXe3Z3OT — David M. (@Demonrey1090) May 9, 2023