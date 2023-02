Miguel Varoni volvió a ser blanco de críticas y esta vez lo tildaron de ridículo

Miguel Varoni saltó a la fama hace varias décadas, todo gracias a su icónico papel de Pedro Coral Tavera en la novela Pedro el escamoso, lanzada en el 2001 por Caracol Televisión. Varoni también ha participado en otras importantes producciones nacionales, como La potra Zaina, Gallito Ramírez, Corazón valiente y El señor de los cielos.

Miguel Varoni saltó a la fama por protagonizar Pedro el escamoso. - Foto: Instagram @soyvaroni

A pesar de su reconocimiento no solo en el país, sino también en otros países, en los últimos años se ha hablado del actor de manera especial por el cambio radical en su aspecto físico que varios de sus seguidores han dicho notar en él.

Varoni era reconocido no solo por su talento sino por su “musculoso” y “atlético” cuerpo, pero en los últimos meses el famoso nacido en argentina con residencia en Colombia, ha llegado a preocupar por su delgadez. Aunque el tema de su físico ha pasado a un segundo plano, pues por un video las críticas han aumentado.

Miguel Varoni ha intentado hacerle caso omiso a las críticas que ha recibido en sus redes sociales por su cambio físico y se ha enfocado en la forma en la que hace crecer sus redes sociales.

Al lado de su pareja, la actriz Catherine Siachoque, Miguel interactúa de manera frecuente con sus más de dos millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Fue allí donde hace poco una de sus amigas cercanas subió un video en el que se ve al actor en otra faceta, como si buscara ser cantante.

Miguel Varoni comparte mucho contenido en sus redes sociales - Foto: @soyvaroni

El video publicado por La Red de Caracol mostró a Varoni con una guitarra azul y una pinta rockera, y se dejó ver con bastante energía mientras imitaba al rey del rock and roll, pero la reacción de quienes lo siguen no fue la esperada, pues a Miguel no lo bajaron de “ridículo” y “viejo” en las redes sociales.

“Lo prefiero actor. Ahora solo se la pasa haciendo ridiculeces y no se ve bien, a mí no me gusta”, “Cada quien hace lo que desea, pero… líbrame de hacer el ridículo”, “Después que se operó quedó payaso, algo le hizo daño, nada que ver”, son algunos de los comentarios que le dejaron.

“Yo no puedo con su flacura”: Catherine Siachoque sobre el aspecto de Miguel Varoni

Catherine Siachoque y Miguel Varoni son una de las parejas más queridas de la televisión nacional. Este romance inició hace más de dos décadas, durante las grabaciones de la exitosa novela conocida como Las Juanas.

“Fue un amor a primera vista, fue rápido y muy lindo. Nosotros nos conocimos en un avión, ella estaba haciendo una novela que se llamaba ‘Las Juanas’ y yo entraba en el capítulo 20 aproximadamente”, dijo el actor para un medio de comunicación peruano.

En la actualidad, esta pareja de actores ha consolidado un amor sólido que ha superado rumores y distancias por sus proyectos laborales. Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas para ambos.

Hace unos meses empezaron a circular imágenes de Miguel Varoni por las que muchos de sus seguidores se preocuparon, pues el aspecto del actor se notaba demacrado y más delgado de lo que se estaba acostumbrado a verlo.

Varoni fue interrogado por ello y aseguró que había cambiado su estilo de vida con una fuerte rutina de ejercicio y dieta. Sin embargo, luego se supo que en realidad había estado afrontando su contagio con el covid-19 y no estaba comiendo.

En entrevista para People en Español, Catherine Siachoque aseguró que no está muy convencida con el aspecto de su pareja, pero que el actor presume de su delgadez como en sintonía de orgullo.

“Yo soy muy envidiosa, yo no puedo con su flacura, con su delgadez, que además la exhibe todo el día frente a mí y me molesta, y entonces hace ‘caballitos’ y me quita la ropa y se la pone: ‘¡ay, me equivoqué!’, dice”.