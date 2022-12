Miguel Varoni habla sobre lo bien que luce después de recibir fuertes críticas por su apariencia

Fue en el mes de mayo cuando el actor colombiano Miguel Varoni, contó que se sometió a un procedimiento de rejuvenecimiento, el cual ha mostrado en sus redes sociales e incluso bromeó con que esperaba que lo convirtieran en Maluma.

Sobre el tema, el cirujano encargado aseguró que con el procedimiento de Varoni tiene como objetivo desmitificar las cirugías plásticas, sobre todo en los hombres. “Que la gente pueda entender que el concepto de armonía no es solo cara, sino que es cara y cuerpo para lograr un resultado estéticamente aceptable”, dijo el especialista Alan González.

La cirugía incluyó proyección del pómulo, del reborde mandibular, flacidez del cuello, del pecho y el abdomen, además de la eliminación de piel que sobraba. Pero tras algunas publicaciones del actor en su cuenta de Instagram muchos de sus seguidores se preocuparon por su apariencia.

Pero para Varoni esto parece no ser algo con mucha importancia ya que en sus últimas historias él mismo se elogió y se dijo: “Me veo lindo”. En el clip invitaba a sus seguidores a ver un reels que publicó y en medio de ello soltó el comentario sobre el filtro que estaba usando. “Mao mírame este filtro”, le dijo a un amigo suyo que estaba cerca.

A lo que el hombre le dijo: “Otra vez ese filtro Miguel. Amigos pásenle filtros por favor”.

El actor parece no preocuparse por lo que digan de su apariencia física. - Foto: @soyvaroni

“Yo no puedo con su flacura”: Catherine Siachoque sobre el aspecto de Miguel Varoni

Catherine Siachoque y Miguel Varoni son una de las parejas más queridas de la televisión nacional. Este romance inició hace más de dos décadas, durante las grabaciones de la exitosa novela conocida como Las Juanas.

“Fue un amor a primera vista, fue rápido y muy lindo. Nosotros nos conocimos en un avión, ella estaba haciendo una novela que se llamaba ‘Las Juanas’ y yo entraba en el capítulo 20 aproximadamente”, dijo el actor para un medio de comunicación peruano.

En la actualidad, esta pareja de actores ha consolidado un amor sólido que ha superado rumores y distancias por sus proyectos laborales. Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas para ambos.

Hace unos meses empezaron a circular imágenes de Miguel Varoni por las que muchos de sus seguidores se preocuparon, pues el aspecto del actor se notaba demacrado y más delgado de lo que se estaba acostumbrado a verlo.

Varoni fue interrogado por ello y aseguró que había cambiado su estilo de vida con una fuerte rutina de ejercicio y dieta. Sin embargo, luego se supo que en realidad había estado afrontando su contagio con el covid-19 y no estaba comiendo.

En entrevista para People en Español, Catherine Siachoque aseguró que no está muy convencida con el aspecto de su pareja, pero que el actor presume de su delgadez como en sintonía de orgullo.

“Yo soy muy envidiosa, yo no puedo con su flacura, con su delgadez, que además la exhibe todo el día frente a mí y me molesta, y entonces hace ‘caballitos’ y me quita la ropa y se la pone: ‘¡ay, me equivoqué!’, dice”.

“He quedado impresionada con este hombre, lo envejecido y delgado que está”, “El covid lo acabó”, “Está muy delgado y se ve mayor, parece de 80 años”, “Pero qué le pasó”, “A él le dio covid y esa enfermedad deja muchas secuelas, pero ya se está recuperando”, “Parece viejo, la enfermedad lo afectó mucho”, “Ya se ve mucho más recuperado que antes”, entre otras opiniones, son las que ha recibido el actor.

Pese a los comentarios que surgen, es claro que el actor continúa con su proceso personal, disfrutando de las situaciones y de la compañía de su esposa, quien lo apoyó desde el primer momento en que apareció esta compleja situación.