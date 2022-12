“Me comí la montaña entera”: Miguel Varoni fue a esquiar y tuvo una accidentada jornada

Para nadie es un secreto que el esquí es un deporte extremo que requiere de muchos cuidados y quienes lo practican asumen varios riesgos. Ese fue el caso del reconocido actor Miguel Varoni, quien decidió salir a esquiar durante esta temporada de fin de año.

Varoni les contó los resultados de su travesía a sus seguidores en la red social Instagram. “Antes de salir a esquiar les dije que iba a intentar unos zigzags y que no me iba a caer. No, no me caí. Me ‘recaí’”, contó jocosamente el actor.

Según explicó a través del video. Señaló que en una primera ocasión se cayó mientras estaba tratando de sentarse en la silla que le permitiría ascender al filo de una montaña. Luego, aseguró, también se cayó en el viaje de regreso al intentar usar una de las sillas para descender. Pero eso no fue todo, también se accidentó cerca de una cerca, a la cual fue a dar después de perder el equilibrio.

“Casi me caigo sobre unos niños que estaban ahí y, por esquivarlos, me caí”, indicó. Y agregó que también se resbaló cuando estaba terminando la ruta de esquí.

“Me comí la montaña entera. Estoy... Me comí toda la nieve. No hice más que caerme. Besos”, dijo, mientras hacía un gesto con la mano.

Luego, volvió a publicar otro video en el cual dio más detalles de sus caídas. “A petición del público “me caí, me re caí” segunda parte”, escribió en la nueva publicación. Esta vez, conversó con su esposa, la también actriz Catherine Siachoque, quien entre risas le hizo varias preguntas.

“¿O sea tú te caíste subiendo y en la misma subida cuando te ibas a bajar también?”, le preguntó Siachoque. A lo que él contestó que sí, mientras se tomaba una bebida caliente.

“Y después por esquivar a un niño, en la parte donde a ti no te gustaba, ahí también me caí. Me caí sobre la reja”, le dijo a su esposa.

Siachoque empezó a carcajear. “Yo sí vi un tipo que estaba enredado ahí. Yo no me di cuenta de que ese eras tú. Te quedaron los esquíes enredados y casi no te salen”, le dijo a Varoni entre risas.

El sorprendente cambio físico de Varoni

Hace ya varios meses que empezaron a circular imágenes de Miguel Varoni por las que muchos de sus seguidores se preocuparon, pues saltaba a la vista que había bajado mucho de peso.

De hecho, su esposa Catherine Siachoque ha dado algunos detalles del impresionante cambio físico del actor.

“Yo soy muy envidiosa, yo no puedo con su flacura, con su delgadez, que además la exhibe todo el día frente a mí y me molesta, y entonces hace ‘caballitos’ y me quita la ropa y se la pone: ‘¡ay, me equivoqué!’”, le dijo en una entrevista a la Revista People en español.

Varoni, por su parte, ha dicho varias veces que procura mantener una vida saludable, lleva una dieta estricta y hace ejercicio constantemente. De hecho, una de las muestras de ello es que hizo el intento de practicar esquí en Estados Unidos.

No obstante, parte de la explicación de por qué bajó tanto de peso radica en que se enfermó de covid-19 y desarrolló un cuadro respiratorio que complicó bastante su estado de salud.

A su vez, también se conoció que el actor se sometió a una intervención quirúrgica para mejorar su aspecto hace poco más de un año. La cirugía estuvo a cargo del cirujano plástico Alan González, quien aseguró que este procedimiento se justificaba en la medida en que “su proceso de envejecimiento se aceleró muchísimo. Y, al perder volumen facial, la estructura que le da cierto soporte a la cara no solo son los huesos y el músculo. También es la grasa que está debajo de la piel”.