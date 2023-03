Video | Iván Lalinde y Carolina Cruz no ocultan su cariño al aire; ‘Día a día’ los expuso

Iván Lalinde y Carolina Cruz, reconocidos presentadores de Día a día, se convirtieron esta semana en tendencia en las diferentes redes sociales, luego de que el antioqueño habilitó la caja de interrogantes en su cuenta personal de Instagram y señaló que llevaba saliendo muchos años con la modelo.

“¿Eres novio de Carolina Cruz?”, fue la interrogante que le hicieron puntualmente al comunicador, a lo que contestó de manera irónica con el siguiente mensaje: “¡Uuuf, hace 23 años!”, dejando claro que solo son amigos.

La modelo se burló de los que creen que tiene algo con su colega. - Foto: Instagram: Carolina Cruz

La vallecaucana, de igual manera, no dejó pasar por alto las declaraciones que hizo su colega y también se pronunció, sarcásticamente, con respecto al supuesto romance que sostienen desde hace tiempo.

“Nos descubrieron”: manifestó la exreina de belleza en las historias, donde mostró una vez que no le para bolas a los diferentes chismes que arman sobre su vida sentimental.

Tras la viralización que tuvieron, el matutino de Caracol Televisión compartió este martes un video de los dos presentadores bailando en el set. Además, indicó que estos nunca han ocultado el cariño que se tienen.

Carolina Cruz le dedicó un sentido mensaje a Iván Lalinde - Foto: Instagram: Carolina Cruz

El presentador estuvo hace poco como invitado en Diario de una mamá. - Foto: Fotograma, 8:24, Diario de una mamá - YouTube Carolina Cruz Osorio

Los famosos conductores del programa de variedades también aprovecharon el momento para despejar las especulaciones y puntualizaron que simplemente tienen una gran amistad desde hace muchos años.

“Para despejar los rumores, un gran abrazo entre Carolina Cruz e Iván Lalinde. Abrazos y amistad”, sentenció ‘Día a día’ en la publicación, que recibió cientos de comentarios por parte de sus seguidores.

Cabe recordar que el fin de semana pasado la exreina de belleza colombiana le dedicó en las redes sociales una publicación bastante especial al antioqueño por su cumpleaños número 49.

Carolina Cruz felicitó recientemente a Iván Lalinde por su cumpleaños. - Foto: cuenta de instagram @ivanlalindeg

El presentador de 'Día a día' tiene pareja en la actualidad. - Foto: Instagram @ivanlalindeg

“Feliz cumpleaños, ALMA DIVINA. Que sean muchos más juntos, celebrando tu maravillosa vida. Te amo, Iván Lalinde”, escribió la famosa presentadora, que acompañó el post con una galería de imágenes.

Laura Acuña, por otro lado, también terminó involucrada en medio de la dinámica, debido a que otro internauta le preguntó al conductor de televisión si todavía salía con la santandereana, la cual fue su compañera de set recientemente en La voz.

Ante esta interrogante, el comunicador prefirió no responder y simplemente compartió una fotografía de incredulidad. Además, mostró su total inconformidad con este tipo de rumores y especulaciones.

Iván Lalinde mostró la pregunta que le hicieron sobre Laura Acuña. - Foto: Instagram: Iván Lalinde

Iván Lalinde y Laura Acuña presentaron juntos 'La voz'. - Foto: Imagen tomada de Instagram @lauraacunaayal

Carolina Cruz habló del empresario con el que sale

Mediante las historias de Instagram, la empresaria sorprendió a todos sus seguidores hace unos días y respondió si tenía un amorío con Holman Fuentes, famoso empresario colombiano. Asimismo, aceptó que este es una de las personas con quien más sale.

“Llevo mucho saliendo con él y con todos los amigos que no me han dejado sola nunca”, fue el contundente mensaje que escribió la vallecaucana, la cual acompañó la publicación con una fotografía.

Carolina Cruz manifestó recientemente en la revista Don Juan que siempre le inventan chismes con sus amigos, que en muchos casos también tienen una cercanía con Lincoln Palomeque.

Adicionalmente, la presentadora de Día a día no dejó pasar el diálogo con ese medio para hacer una inesperada revelación con respecto al empresario, pues aseguró que Fuentes hace parte de la comunidad LGBTIQ+.

Holman Fuentes y Carolina Cruz son amigos desde hace años. - Foto: Revista Vea/Arturo Rodriguez

A Carolina Cruz y Holman Fuentes se le ha visto juntos en repetidas ocasiones. - Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Holman Fuentes estuvo en el cumpleaños de Salvador. - Foto: @holmanfuentes

“Todo el tiempo me arman chismes, con mi mejor amigo, Fabio Starita, nos juntan todo el tiempo. Con él me casan desde hace siete años, y es mi mejor amigo gay. Pero ahora entró otro al combo: Holman, otro amigo gay. A mí ya me da risa cuando me inventan un nuevo novio”, puntualizó.

La vallecaucana recalcó hace unas semanas que no le cierra la puerta al amor luego de su separación con Palomeque, pero que en estos momentos de su vida estaba enfocada en sacar adelante a sus dos hijos, Salvador y Matías.