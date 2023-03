Comediante de ‘Sábados felices’ se casó con mujer 40 años menor y tuvo una hija a los 76

Hugo Patiño, también conocido como ‘El príncipe Marulanda’, es uno de los comediantes más emblemáticos de la televisión nacional, pues lleva cerca de 50 años haciendo reír a los colombianos en Sábados felices, siendo el integrante del elenco más antiguo.

Tras dedicarle toda la vida al mundo del espectáculo, el caldense habló recientemente de su otro gran amor, su esposa Dora Castrillón, con quien lleva casado desde la década de los 80. Asimismo, contó algunos detalles personales sobre cómo la conquistó.

Hugo Patiño es el integrante más antiguo de 'Sábados felices' - Foto: caracol

“Yo me he casado dos veces y este es el segundo matrimonio. La familia es todo para mí. Mi señora, mis hijos, son los que me cuidan con la ropa, la comida. Me han enseñado muchas cosas”, manifestó en Kienyke.

El humorista, de igual manera, aseguró hace un tiempo en otra entrevista que conoció a su esposa cuando ella era menor y él tenía 55 años, por lo cual aceptó recibió varías críticas por la gran diferencia de edad que había entre ambos.

Pese a esos cuestionamientos, ‘El príncipe Marulanda’ logró conquistar a Castrillón y llevan casados más de 40 años. Adicionalmente, producto de su amor, la pareja concibió a tres hijos, Tato, Brenda y Ana María.

El comediante está próximo a cumplir 93 años. - Foto: Instagram: Hugo Patiño

“Dora es estupenda. Es una mujer ordenada al máximo, económica y honrada a más no poder”, describió Patiño a su pareja sentimental, quien siempre ha estado apartada del escarnio público.

El reconocido comediante señaló finalmente en Kienyke que fue padre por última vez a los 76 años y reiteró que tiene más hijos, producto de su primer matrimonio. No obstante, viven actualmente en Estados Unidos.

Cabe recordar que Patiño contó el año pasado cómo gracias a la ayuda celestial del padre ‘Chucho’ pudo superar una trombosis que padeció años atrás. La historia la dio a conocer en el programa Día a Día.

“Yo estaba en cuidados intensivos y en ese momento no dejaban entrar a nadie, pero al padre lo dejaron. Yo parecía un astronauta, con mangueras por todas partes. Llegó el padre y me puso la mano. Él ya había hablado con los médicos, y le habían dicho: ‘No, padre, de eso no se salva nadie’. Y él les dijo. ‘Él se salva. Mi compadre sale de esta”, contó en su momento el humorista.

Ana María es su hija menor, quien nació cuando el tenía más de 70 años. - Foto: Instagram: Hugo Patiño

Hugo Patiño lleva toda su vida dedicada al humor. - Foto: Instagram: Hugo Patiño

Reapareció ‘Guachimán’

Luis Ferro, otro de los grandes comediantes que trabajó en Sábados felices, reapareció la semana pasada en el programa La red (Caracol Televisión) y reveló uno de los episodios más difíciles de su vida.

Igualmente, el experimentado humorista confesó por qué decidió alejarse de las pantallas y de las cámaras hace cerca de una década. Asimismo, contó que muchas veces pensó en suicidarse.

“En esos momentos de estrés y de angustia, uno piensa en el suicidio. Yo lo pensé. Incluso, pensé en lanzarme al río Juan Amarillo. Yo no dormía, no comía y no quería saber nada de la vida”, manifestó inicialmente.

'Guachimán' habló de la fuerte depresión que sufrió. - Foto: Instagram: @humorguachiman/La red

Ante esa compleja situación, el humorista aseguró que Jota Mario Valencia, quien en esa época era el director de Muy buenos días (Canal RCN), decidió buscarle ayuda profesional. Asimismo, aseguró que el fallecido presentador le pagó la inscripción a un seminario.

“Encontré a mis niños solos. Justo esa vez nuestra empleada se había tenido que ir temprano por un inconveniente familiar. Llegar y ver esa escena de mis niños desprotegidos fue muy duro, no sabía cómo reaccionar”, agregó.

Posteriormente, precisó: “Estaba desesperado, triste y con rabia, no podía trabajar así. Jota Mario me regaló la inscripción a un seminario llamado ‘Camino número 44′, en donde encontré una guía para salir adelante”.

Luis Ferro se dedica en la actualidad a las labores del campo. - Foto: Instagram: @humorguachiman

'Guachimán' fue uno de los grandes personajes de 'Sábados felices'. - Foto: Instagram: @humorguachiman

Tras superar su última crisis hace más de ocho años, el famoso comediante se alejó del mundo del espectáculo y está dedicado a las labores del campo en la ciudad de Tunja, Boyacá, donde vive en la actualidad.

El popular ‘Guachimán’ recalcó finalmente en el espacio televisivo de chismes que lo más importante en la vida es nunca despreciar el cariño de las personas que verdaderamente lo aman y disfrutar al máximo las cosas sencillas que esta da.