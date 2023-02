Alexandra Restrepo, actriz de ‘Sábados felices’, se llenó de lágrimas en el programa ‘Día a día’: “estaba muy mal”

La humorista colombiana Alexandra Restrepo, del reconocido programa Sábados felices, de Caracol Televisión, estuvo en el programa matutino Día a día hablando de su participación en el elenco de la telenovela Los Briceño.

Asimismo, se refirió a un negocio en el que perdió mucho dinero y aprovechó para hablar acerca de un drama personal que ha vivido, el cual le afectó su estado de ánimo: “Todavía me falta mucho camino; a veces no estoy bien. Uno tiene derecho a estar mal, tiene derecho a ser honesto con uno y decir: ‘Necesito ayuda’”, señaló sobre esa situación.

La actriz, de 52 años, manifestó que en ocasiones siente tembladera, dolor de piel, síntomas similares al de un “ataque de nervios muy fuerte”. - Foto: SEMANA

“Sientes que te vas a morir”, dijo la comediante que lleva más de dos décadas en el programa más reconocido de humor. También, agregó: “Fueron dos segundos, pero para mí fue como una hora”.

La actriz, de 52 años, manifestó que en ocasiones siente tembladera, dolor de piel, síntomas similares al de un “ataque de nervios muy fuerte”. De igual manera, hizo una invitación a que las personas que se sientan así no duden es buscar apoyo médico para lograr la estabilidad y afrontar estos eventos emocionales y del sistema nervioso, pues en ocasiones “uno se hace daño, pero no se imagina el daño que les hace a los seres queridos al estar así”, aseveró.

Alexandra Restrepo, conmovida, se sinceró en 'Día a día' sobre su situación anímica pic.twitter.com/Qko6UNcCpN — Ana (@PuraCensura) February 1, 2023

Chumillo, humorista de ‘Sábados felices’, habló de la triste muerte de su esposa: “La desconectaron”

Jesús Emilio Vera Aragón, reconocido en la industria de la televisión colombiana como Chumillo, se robó los corazones de millones de personas con el trabajo que desarrolló por años en el género de comedia. El tolimense cautivó con su estilo y su talento para el humor, llegando a conformar el equipo de Sábados felices, donde brilló con diversas actuaciones y ocurrencias.

El comediante logró marcar una huella con sus chistes, su sarcasmo y el toque divertido que le imprimió a su trabajo en el formato de Caracol Televisión, donde compartió con estrellas como La Gorda Fabiola, Gustavo Villanueva (Triki Trake), Mandíbula, Polilla, Alexandra Restrepo, entre otros

Nelson Polanía, conocido como Polilla, habló de los comentarios de Alerta sobre 'Sábados felices'. - Foto: Tomada de instagram @polilla_feliz

Sin embargo, más allá de su profesionalismo como humorista, el artista vivió una fuerte situación en enero de 2022, la cual lo marcó hasta el presente. Chumillo abrió su corazón, recientemente, y se sinceró sobre la muerte de su esposa, quien se marchó de su vida en cuestión de días por un fuerte problema de salud.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Vera concedió una entrevista al programa de entretenimiento La red, donde habló de la nostálgica experiencia que atravesó y el vacío que dejó su pareja sentimental. El comediante contó detalles de cómo ocurrió todo y del significado que tenía aquella persona en su vida.

Según relató el colombiano, todo su paso y crecimiento en los medios de comunicación estuvo impulsado por su cónyuge, quien le dio la fuerza para salir adelante y no ‘dormirse’ ante las oportunidades. El tolimense puntualizó que le debía mucho a ella por estar ahí y acompañarlo en todo lo que ocurría.

“Soy una persona con suerte, siempre con el apoyo y con el impulso de ella. Uno como tolimense, que es como: ‘donde cierre los ojos me duermo’, hizo que ella siempre fuera un impulso”, dijo el famoso talento de la televisión.

No obstante, Jesús Emilio aprovechó este diálogo con el medio para comentar un poco de lo que pasó con la salud de su esposa y cómo un malestar la afectó terriblemente. El integrante de Sábados felices indicó que la situación se dio después de un viaje por carretera, haciendo que su pareja sentimental se sintiera indispuesta y no lograra salir de ello.

“A ella le dio un desaliento por pasar de tierra caliente a tierra fría, como un malestar”, mencionó Chumillo ante las cámaras, para luego agregar que la mujer tuvo que ser llevada al médico para una revisión y terminó hospitalizada.

“Fui a visitarla el domingo 26 de diciembre de 2021 y me dijo: ‘El miércoles creo que ya me dan salida, pero no se me quita el dolor de cabeza y me van a hacer otros exámenes’. El 31, mi otra hija me dijo: ‘a mi mamá la van a bajar a cuidados intensivos’”, contó, cambiando por completo su expresión de la cara y plasmando el dolor que aún lleva en su corazón.

Pese al positivismo y energía que le metió al caso para que su esposa se recuperara, las cosas no resultaron bien, ya que el 31 de diciembre les informaron que su compañera había pasado a cuidados intensivos, ya que tenía una trombosis cerebral. El humorista recordó, con la voz quebrada, aquel dolor de cabeza que sentía la mujer y del cual se quejó en repetidas oportunidades luego del viaje.

Chumillo continuó con su relato y afirmó que la mala noticia para su familia llegó en los primeros días de enero, exactamente cuando los médicos se pusieron en contacto con él y le hicieron un seguimiento especializado para la decisión que se debía tomar con respecto a la vida de su esposa. El comediante se sometió al procedimiento inimaginable, el cual era desconectarla.

El humorista relató un poco de la triste historia del fallecimiento de su pareja sentimental. - Foto: Captura de pantalla

“El 4 de enero de 2022, el doctor nos llamó y nos hizo una charla con psicólogo y todo. La desconectaron y en la noche nos llamaron para que fuéramos a reclamarla”, dijo el creador de personajes cómicos.

Desde aquel momento, su vida cambió por completo y tuvo que entender que su realidad era otra con la partida de su pareja amorosa. El talento colombiano señaló que “de planes de Año Nuevo y Navidad, pasamos a planes de velorio. Es berraco, es difícil”.

El comediante finalizó su conversación con el programa de entretenimiento apuntando que, en la actualidad, sigue creyendo que fue injusto lo que pasó con su esposa, ya que él siempre creyó que sería el primero en morir por su edad y trayectoria.