“Ya no me atormenta”: Charlize Theron rompe el silencio sobre la noche en que su madre mató a su padre

La actriz sudafricana Charlize Theron, ganadora del premio Óscar y referente de la industria cinematográfica global, ha vuelto a abordar uno de los episodios más complejos y traumáticos de su vida privada.

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En una reciente y extensa entrevista concedida a The New York Times Magazine, Theron recordó con precisión los eventos de 1991, cuando su madre, Gerda Maritz, mató a su padre, Charles Theron, en un acto que la justicia calificó posteriormente como legítima defensa.

A sus 50 años, la protagonista de Monster describe a su progenitor como un “borracho funcional”. Según su testimonio, la convivencia en su hogar en Sudáfrica estaba marcada por los ciclos de adicción de su padre, lo que generaba un ambiente de incertidumbre y temor constante.

“Era aterrador”, confesó la actriz, aclarando que, aunque no sufrió agresiones físicas directas de su parte antes del incidente final, la violencia verbal y psicológica estaba normalizada en su cotidianidad.

Theron recordó que las tensiones en el hogar solían culminar en periodos de silencio absoluto que podían durar semanas. Esta dinámica de aislamiento emocional marcó su adolescencia, antes de que decidiera buscar una carrera en el modelaje y, posteriormente, en la actuación en los Estados Unidos.

Charlize Theron

El relato detallado por la actriz sitúa que el punto de mayor tensión de esta tragedia fue una noche en la que ella y su madre regresaban del cine.

Al llegar a la propiedad, se percataron de que Charles Theron se encontraba en un estado de alta agresividad. La actriz relató cómo pudo percibir el peligro inminente solo por la forma en que su padre conducía el vehículo al entrar a la casa.

“Disparó a través de las puertas de acero para entrar, dejando muy claro que iba a matarnos”, explicó Theron al medio estadounidense.

Ante la llegada violenta, Charlize y su madre se refugiaron en una habitación, intentando bloquear la puerta con sus propios cuerpos. En medio de la crisis, Charles Theron disparó contra la puerta del dormitorio. Según la actriz, es “increíble” que ninguna de las balas las alcanzara en ese momento.

Ante la amenaza de que el hombre buscara una escopeta para continuar el ataque, Gerda Maritz utilizó su propia arma. En el altercado, también resultó herido el hermano de Charles, quien lo acompañaba esa noche.

Tras la investigación de las autoridades sudafricanas, se determinó que Gerda actuó para salvar su vida y la de su hija, por lo que no enfrentó cargos legales.

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Denver y Deliah son los nombres de los dos Cocker Spaniel de Charlize Theron, y también de su empresa audiovisual.

Lejos de guardar silencio, Charlize Theron ha optado por compartir su historia de manera pública en diversas etapas de su carrera. Su motivación, según explica, es desmitificar la soledad que sienten las víctimas de entornos hostiles. “Creo que hay que hablar de estas cosas porque así la gente no se siente sola”, señaló en la entrevista.

La actriz también hizo una reflexión crítica sobre el sistema de protección a las mujeres, sugiriendo que, en aquel entonces, la situación de su madre no fue tomada con la seriedad que ameritaba por parte de su entorno social y legal en Sudáfrica.

Para Theron, el proceso de sanación ha sido largo, pero hoy asegura que el recuerdo de aquel incidente ya no la atormenta, habiendo transformado el trauma en una plataforma de visibilización y resiliencia.

Actualmente, Theron continúa siendo una de las figuras más respetadas de Hollywood, vinculada recientemente a proyectos de alto perfil como la próxima película de Christopher Nolan, manteniendo un equilibrio entre su exitosa carrera profesional y su activismo en temas de derechos humanos y salud.