Hermano de la presentadora Inés María Zabaraín salió campeón con la Selección Colombia Sub-17

La Selección Colombia Sub-17 se coronó campeona del Sudamericano de la categoría en Paraguay, destacando no solo por su despliegue técnico y los cuatro goles anotados frente a Argentina en la final, sino por una notable madurez emocional.

Detrás de este equilibrio se encuentra Rafael Zabaraín, psicólogo del plantel y hermano de la reconocida presentadora de noticias Inés María Zabaraín, quien ha sido fundamental en la gestión del temperamento de los jugadores.

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El éxito obtenido por el combinado nacional en territorio paraguayo ha sido calificado por analistas deportivos como la consecuencia de un proceso integral. Rafael Zabaraín, vinculado a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), ha liderado un trabajo silencioso desde el cuerpo técnico, enfocado en lo que él denomina la “inteligencia emocional aplicada”.

En un contexto donde las categorías juveniles suelen ser vulnerables a las provocaciones y a la presión externa, el plantel colombiano mostró una “frialdad” inusual.

Según los reportes del entorno del equipo, el enfoque de Zabaraín se centró en evitar que los jugadores cedieran ante las “tentaciones del ego” o respondieran a las hostilidades verbales de los rivales. Esta gestión permitió que la cohesión del grupo se mantuviera intacta incluso en los momentos de mayor tensión competitiva.

Aunque el apellido Zabaraín es ampliamente reconocido en los hogares colombianos por la trayectoria de Inés María Zabaraín en medios como Noticias RCN, Rafael ha consolidado su propia carrera en el ámbito del alto rendimiento.

No es la primera vez que su labor cobra relevancia; ya en 2022, su trabajo con la Selección Colombia Femenina Sub-17 fue destacado por la propia comunicadora, subrayando la importancia de la fortaleza mental en el deporte.

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El rol de Zabaraín en la actual Sub-17 masculina ha trascendido el apoyo convencional. Su metodología enseña a los deportistas que el control de sí mismos bajo situaciones de “fuego cruzado” es una ventaja competitiva. En lugar de responder a gestos o insultos, la consigna del equipo fue responder con fútbol y respeto, delegando el manejo del ruido externo a la preparación psicológica previa.

Con el título sudamericano en el bolsillo, el desafío para Rafael Zabaraín y el cuerpo técnico se traslada ahora a la cita mundialista. El objetivo principal será mantener la “mente inquebrantable” que caracterizó al grupo en Paraguay. En un deporte que históricamente ha confundido la agresividad con el carácter, la apuesta de la FCF por la psicología deportiva profesional parece estar marcando un nuevo estándar de civilidad y éxito multidisciplinario en el fútbol colombiano.