La actriz y modelo colombiana Norma Nivia se encuentra nuevamente en el centro de la conversación tras su reciente aparición en la gala de los Premios India Catalina. Lo que inició como una celebración al talento nacional derivó en una serie de especulaciones por parte de sus seguidores, quienes sugieren un posible embarazo de la artista junto a su pareja, el también modelo Mateo Varela.

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La asistencia de Nivia al evento no pasó desapercibida. A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz compartió una serie de postales luciendo un diseño ajustado que resaltaba su figura. Fue precisamente el corte de la prenda lo que llevó a diversos internautas a señalar una “aparente pancita”, interpretándola como una señal de la llegada de un nuevo integrante a la familia.

Esta no es la primera vez que Norma Nivia es objeto de debate público en meses recientes. Según registros de sus propias redes sociales, la actriz ya había salido al paso de rumores similares en diciembre de 2025 y marzo de 2026.

En aquellas ocasiones, Nivia fue enfática al asegurar que las imágenes que circulaban y que sugerían un cambio en su abdomen eran producto de manipulaciones con inteligencia artificial. La actriz ha sido defensora de la autenticidad corporal y ha denunciado cómo la tecnología puede ser utilizada para crear narrativas falsas sobre la vida privada de las figuras públicas. Sin embargo, en esta oportunidad, al tratarse de material de un evento público y videos en tiempo real, el debate entre sus seguidores ha tomado un matiz diferente.

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El vínculo entre Norma Nivia y Mateo Varela (conocido por muchos como ‘Peluche’) tiene un trasfondo mediático significativo. Ambos coincidieron en la temporada de ‘La casa de los famosos’, donde su cercanía fue uno de los hilos conductores del programa.

Aunque inicialmente se especuló que el interés de Varela se centraba en otra participante, la conexión con Norma se consolidó dentro del encierro. Pese a las críticas de algunos compañeros y a los pronósticos que señalaban que su unión era estrictamente estratégica para el reality, la pareja ha demostrado estabilidad fuera de la competencia. Llevan varios meses de relación formal, compartiendo proyectos profesionales y momentos personales que confirman la solidez de su noviazgo.

Por su parte, Mateo Varela tampoco ha emitido comentarios que confirmen o desmientan la noticia. Mientras la confirmación llega, la pareja continúa enfocada en sus respectivas carreras en el modelaje y la actuación, consolidándose como una de las duplas más queridas del reality.