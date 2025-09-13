GENTE
Norma Nivia aterrizó en Hollywood, esta es la película de terror en la que actúa la ex participante de La casa de los famosos
La actriz y modelo colombiana participa en la película de terror y comedia de Hollywood, llamada ‘Coyotes’.
Norma Nivia, la reconocida actriz colombiana y participante de La casa de los famosos Colombia 2, ha dado un importante salto a Hollywood. Su novio, Mateo Varela, dio a conocer la noticia luego de compartir el tráiler de la película Coyotes, estrenada recientemente en Estados Unidos, en la que Norma forma parte del elenco.La película, que cuenta con un reparto internacional que incluye a Justin Long, Kate Bosworth y Milla Harris, cuenta la historia de una familia que lucha por sobrevivir mientras un incendio devasta las colinas de Hollywood y una manada de coyotes los acecha.
Esta producción marca un paso significativo para la colombiana, quien amplía su carrera más allá del ámbito latinoamericano y consolida su presencia en la industria global del cine.
De luto
Juanes está de luto, luego de confirmarse el fallecimiento de su madre, Alicia Vásquez, a los 95 años. Considerada un pilar fundamental en la vida y carrera del músico, Vásquez fue una presencia constante en el camino artístico y personal del cantante paisa. Juanes ha reconocido en varias ocasiones la profunda influencia y apoyo de su madre, además de llevar un tatuaje de su rostro como símbolo de ese vínculo.
Aunque ni Juanes ni su familia han dado declaraciones públicas, el entorno del artista confirmó que la familia atraviesa este momento en privado. Alicia Vásquez, quien falleció el 8 de septiembre por causas naturales, dejó una huella imborrable en su hijo, fue inspiración para varias de sus canciones y testimonio vivo del amor familiar que acompañó al cantante a lo largo de su trayectoria.
Rompió un nuevo récord
Tom Cruise logró un récord Guinness luego de alcanzar 11 películas en superar los 100 millones de dólares en taquilla mundial de manera consecutiva. La impresionante racha comenzó en 2012 con Jack Reacher, que recaudó 217 millones, y se extiende hasta Mission: Impossible, The Final Reckoning, en 2025. Entre estos éxitos destacan Top Gun: Maverick, con 1.454 millones, y las entregas más recientes de la saga Misión imposible, que superaron los 500 millones cada una.Este récord no solo refleja la popularidad sostenida de Cruise, sino también su capacidad para atraer audiencias y mantener la rentabilidad en una industria cambiante.
A pesar de altibajos previos, como el fracaso de Rock of Ages, en 2012, el actor ha cimentado un legado de éxitos consecutivos sin precedentes. Su próximo desafío llegará con una película dirigida por Alejandro González Iñárritu, que podría extender o romper esta racha histórica, consolidando aún más su estatus como leyenda viva del cine.
Nuevo novio
Luego de varios meses de rumores, finalmente se confirmó la relación entre Jennifer Aniston y Jim Curtis tras su primera aparición pública en Nueva York, durante la presentación de la cuarta temporada de The Morning Show.
Jim Curtis es reconocido por ser un hipnoterapeuta, autor reconocido como “gurú del amor” y “pionero del bienestar”. Su trabajo se centra en la hipnoterapia y técnicas de manifestación para ayudar a las personas a liberarse de traumas, bloqueos mentales y reencontrar el amor y la felicidad. Curtis ha ayudado con sus terapias a varias celebridades y tiene más de medio millón de seguidores en Instagram. Su conexión con Aniston comenzó tras un encuentro a raíz de sesiones de terapia para ayudarla a superar el miedo a volar. Antes de Jim Curtis, Jennifer vivió romances muy mediáticos. Estuvo casada con Brad Pitt de 2000 a 2005, y después de su divorcio con la también estrella de Hollywood salió con el actor Vince Vaughn y posteriormente con el músico John Mayer.
Polémico testamento
La leyenda de la lucha libre Hulk Hogan sigue desatando polémica incluso después de su muerte. La nueva controversia en el interior de la familia se dio luego de conocerse su testamento, en el que quedó excluida su hija Brooke Hogan como beneficiaria.
La noticia se dio a conocer luego de que se revelara que Brooke habría decidido voluntariamente quedar por fuera de los beneficiarios de la fortuna construida por su padre, luego de la creciente desconfianza en el entorno cercano del luchador, quien falleció a los 71 años. Su patrimonio, valorado en cerca de 5 millones de dólares, quedó para su hijo Nick Hogan y su tercera esposa, Sky Daily. La nueva polémica se suma a la decisión de Brooke, cantante y figura pública, de no asistir al funeral de su padre.
Tendrá homenaje
El próximo 18 de septiembre, Bogotá rendirá un emotivo homenaje a Fabiola Posada, recordada como la Gorda Fabiola, después de un año de su fallecimiento. El tributo, abierto al público, se llevará a cabo en el Centro Comercial Gran Estación. La invitación fue extendida por su esposo y colega, Nelson Polanía, conocido como Polilla, quien destacó que será un espacio para orar, agradecer su memoria y celebrar su legado en el humor colombiano.
Fabiola Posada falleció el 19 de septiembre de 2024 tras una infección bacteriana que deterioró su salud. Su trayectoria en programas como Sábados felices dejó una huella imborrable en varias generaciones. El homenaje será una oportunidad para rememorar esos momentos y compartir con familiares, amigos y seguidores, en una muestra pública de cariño y reconocimiento a una de las figuras más queridas del entretenimiento nacional.