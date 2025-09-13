Norma Nivia aterrizó en Hollywood, esta es la película de terror en la que actúa la ex participante de La casa de los famosos

Norma Nivia, la reconocida actriz colombiana y participante de La casa de los famosos Colombia 2, ha dado un importante salto a Hollywood. Su novio, Mateo Varela, dio a conocer la noticia luego de compartir el tráiler de la película Coyotes, estrenada recientemente en Estados Unidos, en la que Norma forma parte del elenco.La película, que cuenta con un reparto internacional que incluye a Justin Long, Kate Bosworth y Milla Harris, cuenta la historia de una familia que lucha por sobrevivir mientras un incendio devasta las colinas de Hollywood y una manada de coyotes los acecha.

Esta producción marca un paso significativo para la colombiana, quien amplía su carrera más allá del ámbito latinoamericano y consolida su presencia en la industria global del cine.

De luto

La madre del cantante falleció según versiones preliminares | Foto: Redes sociales Juanes

Juanes está de luto, luego de confirmarse el fallecimiento de su madre, Alicia Vásquez, a los 95 años. Considerada un pilar fundamental en la vida y carrera del músico, Vásquez fue una presencia constante en el camino artístico y personal del cantante paisa. Juanes ha reconocido en varias ocasiones la profunda influencia y apoyo de su madre, además de llevar un tatuaje de su rostro como símbolo de ese vínculo.

Aunque ni Juanes ni su familia han dado declaraciones públicas, el entorno del artista confirmó que la familia atraviesa este momento en privado. Alicia Vásquez, quien falleció el 8 de septiembre por causas naturales, dejó una huella imborrable en su hijo, fue inspiración para varias de sus canciones y testimonio vivo del amor familiar que acompañó al cantante a lo largo de su trayectoria.

Rompió un nuevo récord

Tom Cruise asiste a la alfombra roja de "Misión Imposible - El Último Juicio" en el 78º Festival de Cine de Cannes en el Palais des Festivals el 14 de mayo de 2025 en Cannes, Francia. | Foto: Getty Images

Tom Cruise logró un récord Guinness luego de alcanzar 11 películas en superar los 100 millones de dólares en taquilla mundial de manera consecutiva. La impresionante racha comenzó en 2012 con Jack Reacher, que recaudó 217 millones, y se extiende hasta Mission: Impossible, The Final Reckoning, en 2025. Entre estos éxitos destacan Top Gun: Maverick, con 1.454 millones, y las entregas más recientes de la saga Misión imposible, que superaron los 500 millones cada una.Este récord no solo refleja la popularidad sostenida de Cruise, sino también su capacidad para atraer audiencias y mantener la rentabilidad en una industria cambiante.

A pesar de altibajos previos, como el fracaso de Rock of Ages, en 2012, el actor ha cimentado un legado de éxitos consecutivos sin precedentes. Su próximo desafío llegará con una película dirigida por Alejandro González Iñárritu, que podría extender o romper esta racha histórica, consolidando aún más su estatus como leyenda viva del cine.

Nuevo novio

En el mundo de la moda y el espectáculo, un peinado simple pero efectivo está ganando terreno como la opción preferida para alargar una cara redonda. | Foto: Getty Images

Luego de varios meses de rumores, finalmente se confirmó la relación entre Jennifer Aniston y Jim Curtis tras su primera aparición pública en Nueva York, durante la presentación de la cuarta temporada de The Morning Show.

Jim Curtis es reconocido por ser un hipnoterapeuta, autor reconocido como “gurú del amor” y “pionero del bienestar”. Su trabajo se centra en la hipnoterapia y técnicas de manifestación para ayudar a las personas a liberarse de traumas, bloqueos mentales y reencontrar el amor y la felicidad. Curtis ha ayudado con sus terapias a varias celebridades y tiene más de medio millón de seguidores en Instagram. Su conexión con Aniston comenzó tras un encuentro a raíz de sesiones de terapia para ayudarla a superar el miedo a volar. Antes de Jim Curtis, Jennifer vivió romances muy mediáticos. Estuvo casada con Brad Pitt de 2000 a 2005, y después de su divorcio con la también estrella de Hollywood salió con el actor Vince Vaughn y posteriormente con el músico John Mayer.

Polémico testamento

(FILES) US pro-wrestler Hulk Hogan speaks during the last day of the 2024 Republican National Convention at the Fiserv Forum in Milwaukee, Wisconsin, on July 18, 2024. Hulk Hogan, the iconic face of professional wrestling in the 1980s who parlayed his prowess in the ring into an acting career, has died at the age of 71, US media reported on July 24, 2025. Hogan -- known for his towering 6'7" (two-meter) physique, bandana and distinctive blond handlebar mustache -- died at his home in Florida, NBC News reported, citing his manager Chris Volo. TMZ also reported the news, citing unnamed sources. (Photo by Jim WATSON / AFP) | Foto: AFP

La leyenda de la lucha libre Hulk Hogan sigue desatando polémica incluso después de su muerte. La nueva controversia en el interior de la familia se dio luego de conocerse su testamento, en el que quedó excluida su hija Brooke Hogan como beneficiaria.

La noticia se dio a conocer luego de que se revelara que Brooke habría decidido voluntariamente quedar por fuera de los beneficiarios de la fortuna construida por su padre, luego de la creciente desconfianza en el entorno cercano del luchador, quien falleció a los 71 años. Su patrimonio, valorado en cerca de 5 millones de dólares, quedó para su hijo Nick Hogan y su tercera esposa, Sky Daily. La nueva polémica se suma a la decisión de Brooke, cantante y figura pública, de no asistir al funeral de su padre.

Tendrá homenaje

Esto fue lo que le dijeron los hijos de la Gorda Fabiola a Polilla. | Foto: Instagram: Gorda Fabiola

El próximo 18 de septiembre, Bogotá rendirá un emotivo homenaje a Fabiola Posada, recordada como la Gorda Fabiola, después de un año de su fallecimiento. El tributo, abierto al público, se llevará a cabo en el Centro Comercial Gran Estación. La invitación fue extendida por su esposo y colega, Nelson Polanía, conocido como Polilla, quien destacó que será un espacio para orar, agradecer su memoria y celebrar su legado en el humor colombiano.