Esta es la última publicación de Juanes junto a su mamá antes del fallecimiento; mostró su parte musical

Uno de los cantantes más reconocidos que tiene Colombia, Juanes, está atravesando uno de los momentos más duros de su vida: el fallecimiento de una de las personas más importantes de su mundo entero, su madre, la señora Alicia Vásquez.

La devastadora noticia sucedió en horas de la madrugada del pasado lunes 8 de septiembre del presente año, en la ciudad de Medellín, por causas naturales, según se conoce hasta el momento.

A sus 85 años, falleció la mamá de Juanes. | Foto: Instagram @juanes

Alicia, con el pasar de los años, se convirtió en uno de los pilares más importantes de la vida del cantautor paisa, pues lo apoyó en cada paso de su carrera musical.

Si bien Juanes no se ha pronunciado al respecto ni en medios ni a través de sus redes sociales, sus leales y fieles seguidores si se han pronunciado en los post de su cuenta oficial de Instagram para dejarle mensajes de apoyo en medio del fuerte y complejo dolor que atraviesa.

“Te acompaño de corazón. La ausencia de la madre es algo que nunca lo imaginamos. Dios traiga consuelo y amor a tu corazón”; “Sintiéndolo mucho, desde la distancia acompañándote en tu dolor, fortaleza”; “Doña Alicia era muy fuerte, le digo gracias por el hijo que nos regaló”, escribieron algunos de los seguidores, lamentando la partida de la señora de 85 años.

Última fotografía que Juanes subió junto a su mamá

En el mes de mayo, más específicamente el domingo 11 de mayo, el cantante publicó un carrete lleno de imágenes tanto de su madre como de su esposa, Karen Martínez, ya que era la celebración nacional del Día de la Madre en el país.

En una de los fotografías se puede apreciar al cantante en su infancia junto a su madre, pero también una foto de la señora Alicia en sus últimos meses de vida junto a una de las guitarras de su hijo.

De igual forma, también se pueden apreciar dos fotografías de la señora. Una en la que su hijo Juanes la mira directo a los ojos y otra en donde uno de sus nietos le da un tierno beso.

Nuevamente, y en ese momento, los seguidores no se guardaron ningún tipo de comentario, dejando ver que era una publicación muy especial que hacía resaltar a las dos mujeres más importantes de su vida: su esposa y su madre.