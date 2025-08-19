Juanes se sinceró sobre doloroso proceso que vivió con su hermana, quien estuvo 27 años en coma: “Éramos una familia feliz”

Juanes, uno de los cantantes más reconocidos a nivel nacional e internacional en los géneros musicales pop latino y rock español, ha abierto su corazón y ha hablado de situaciones personales.

Javiera Quiroga es la conductora de Más Que Titulares, un pódcast donde los invitados especiales cuentan sus historias personales y de manera más profunda, permitiendo a los usuarios conectar con sus experiencias.

El compositor colombiano habló sobre momentos buenos, difíciles e inolvidables que ha pasado durante su carrera profesional y su vida. Entre ellos, el duro proceso que vivió con su hermana, Luz Cecilia, quien estuvo 27 años en coma, después de dar a luz.

“Ese golpe es el más duro de mi familia”; confesó el artista, afirmando que lo de su hermana fue demasiado “loco” porque ella era muy joven y saludable, a diferencia de cuando su papá falleció, pues era una persona mayor y tenía cáncer, por lo que para él era algo que podía pasar.

Juanes fue el invitado en el pódcast 'Más Que Titulares' y habló sobre el difícil momento que vivió con su hermana. | Foto: Captura de Instagram @ javieraquiroga

“Cuando yo entro al cuarto del hospital, encuentro la cama tendida, a mi mamá y a mi tía llorando y las luces apagadas, yo digo: ‘¿Qué pasó aquí?’ Y ahí fue cuando me dijeron que se le habían tenido que llevar otra vez porque hubo una emergencia”, relató Juanes.

Desde ese momento, el paisa afirmó que comenzó una historia que no solo moldeó a su familia de una manera totalmente diferente, sino también su vida, su música y todo.

“Fueron 27 años de un proceso demasiado lento, difícil y yo como que con más ganas me aferraba a la música, a hacer mi carrera, de poder salir adelante, superarme, llevarme como algo de todo este vacío tan profundo. Éramos una familia feliz”, agregó Juanes.

El estado de la hermana de Juanes, fue una situación marcó un antes y un después en su casa, y trajo tristeza, por lo que vio llorar a personas que nunca antes lo habían hecho, como su papá, su mamá y su cuñado.

“Es muy loco porque la persona está ahí, pero tú no sabes si está. Entonces está en una cama, abre los ojos, reacciona a ciertos sonidos, pero no hay conexión de ningún tipo y nunca supimos la verdad”, contó Juanes, haciendo referencia que durante todos esos años que su hermana estuvo en coma no obtuvieron resultados y falleció en 2019.