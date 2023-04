Laura Acuña reveló detalles de un momento inesperado que vivió junto a su hija en vacaciones

La reconocida presentadora Laura Acuña contó un momento que vivió con su hija durante las vacaciones, el cual fue bastante impresionante para ella e hizo que sus seguidores hablaran al respecto.

Uno de los nombres más conocidos de la farándula colombiana es sin lugar a dudas el de Laura Acuña. La santandereana ha construido una carrera en la televisión desde hace ya varios años. Es recordaba por haber hecho parte del equipo que presentaba el programa de las mañanas Muy Buenos Días, junto a Milena López y Jota Mario Valencia. Además de eso, en su carrera se destaca su presencia en La Voz, Sábados Felices y, recientemente en su propio programa digital de entrevistas, La Sala de Laura Acuña.

Ese prestigio se demuestra en redes sociales. Actualmente, Acuña cuenta con más de cuatro millones se seguidores en Instagram; allí muestra detalles de su vida, tanto personal como profesional; además de dar a conocer las últimas noticias de su programa. Para esta ocasión, aprovechó sus redes sociales para contarles a los usuarios que la siguen una situación que experimentó con su hija Helena en las pasadas vacaciones.

Laura Acuña, presentadora de televisión. - Foto: Instagram: @lauraacunaayala

Por medio de un video, la presentadora mostró que se encontraba junto a sus hijos descansando, sin hacer referencia al lugar en concreto donde estaba pasando sus vacaciones. En ese momento, Helena se encontraba en un jardín cuando una tortuga apareció y se le acercó.

Al inicio, pareciera que solo se trataba de ese animal. Sin embargo, en cuestión de segundos, más tortugas aparecieron y también decidieron acercarse a Helena, quien las llamaba agachada en suelo por medio de unas zanahorias y lechugas que tenía en sus manos. Esto permitió que los reptiles estuviesen al lado de ella. La presentadora compartió aquel video con el siguiente mensaje: “Helena lleva cuatro años visitando a sus cinco vecinas favoritas, cada vez que viajamos les lleva lechuga y zanahoria todos los días”.

Acto seguido, manifestó que las amigables tortugas ya conocen la voz de su hija, reconociéndola al instante cuando está en el lugar. Para Acuña esto fue sorprendente, debido a que nunca había visto algo parecido. Más de un usuario se refirió a este hecho, calificándolo como tierno.

Laura Acuña cuando fue presentadora de "La Voz Kids". - Foto: Canal Caracol

El mes pasado, la presentadora también fue tendencia luego de hablar sobre su excompañero Jota Mario Valencia, quien falleció en 2019. Pese a que lleva menos de dos años al aire, La sala de Laura, como se llama este espacio de entrevistas, se ha consolidado en esa plataforma y cuenta con cerca de 100.000 suscriptores. La presentadora, recientemente, cambió de papeles y se convirtió en la invitada al formato de entrevistas de la periodista española Eva Rey, donde reveló detalles inéditos de su vida profesional y personal.

Antes de finalizar dicha entrevista, Eva Rey le indagó a Laura acerca de cómo se encontraba en el ámbito sentimental luego de la partida del presentador Jota Mario Valencia, quien fue compañero de trabajo y amigo de Acuña. Antes de contestar, Laura no pudo contener las lágrimas y manifestó que podrán pasar los años, pero nunca dejara de doler.

Jota Mario Valencia.

“Eso no mejora, es decir, uno entiende y aprende con la ausencia de esa persona, pero hoy en día, después de casi cuatro años que va a cumplir este año, de haberse ido para otro barrio, como decía él, todavía me duele, todavía lloro, mencionarlo es difícil, no mejora”, enfatizó la también actriz.

La mujer hizo énfasis en que la persona que falleció siempre estará presente en la vida de quienes lo amaron por medio de los recuerdos. Incluso, mencionó que aún conserva muchos de los audios que él le enviaba y resaltó que de las cosas que más extraña de Valencia son sus abrazos y escuchar su voz.

“Tú aprendes, aprendes. Y hay momentos en los que tú sientes un poquito de paz, porque soñaste con él, porque lo sentiste de alguna manera, porque si hay una cosa que es muy cierta y es que ellos nunca se van”, mencionó Laura. Y agregó: “Yo tengo los audios todavía, la línea ya no existe, pero yo tengo audios guardados porque de alguna manera recordar las cosas divertidas y hablar de él. Todas esas cosas ayudan, pero en mi caso no se ha hecho más fácil y cada vez que me sueño con él me levantó feliz”.