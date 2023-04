Sara Uribe recordó complejo y difícil momento que afectó su salud: “No podía cargar a mi hijo”

Sara Uribe se convirtió en una de las presentadoras más comentadas de redes sociales, debido a la trayectoria que forjó en los medios digitales y los distintos formatos de televisión y radio. La paisa avanzó con paso firme, conquistando a miles de personas, quienes actualmente disfrutan de sus publicaciones e historias.

Sara Uribe se robó las miradas en redes sociales con su belleza y personalidad. - Foto: Instagram @sara_uribe

En un aspecto personal, la antioqueña cautivó con su personalidad, su profesionalismo y su belleza, trasladándose a escenarios como Instagram, donde abrió su corazón y mostró más de su vida privada. La creadora de contenido no dudó en hablar de su faceta sentimental, de sus proyectos y de los momentos que la marcaron en el pasado.

Recientemente, Sara Uribe llamó la atención de los curiosos en las plataformas digitales con una entrevista que concedió a Laura Acuña para su formato La sala de Laura Acuña. La presentadora conversó con sus colegas, reviviendo una etapa compleja que atravesó en el pasado, llegando a afectar su salud y su físico de manera considerable.

La modelo se sinceró sobre una etapa dura de su pasado. - Foto: Foto tomada de Instagram @sara_uribe

De acuerdo con lo que quedó grabado en el programa, Sara Uribe reveló que hace tres años pasó por una situación muy complicada en la que bajó de peso y perdió varios kilos, reflejando esto en su silueta y su cuerpo. Fue tanto el impacto que tuvo este cambio, que su expareja, Fredy Guarín, la criticó y habló de cómo lucía.

“Yo estaba enferma, depresiva. Estaba tomando medicamentos para la ansiedad. En ese momento de mi vida, esa droga no me dejaba comer. No quería comer y no me sabía a nada la comida. Por más que yo comiera, no me alimentaba”, mencionó en el formato, donde se le vio un poco afectada.

La ex Protagonista de Nuestra Tele 2012 confesó que el exfutbolista lanzó palabras en las que mencionaba lo mucho que extrañaba el cómo se veía antes, por lo que soltaba comentarios relacionados con su aspecto.

Sara Uribe y Fredy Guarín - Foto: Instagram

“Me decía: ‘A mí tan flaquita no me gusta’. Me cogía los huesos de la cintura y me preguntaba: ‘¿Cuándo vas a estar más gruesita, como cuando te conocí con esas piernas?”, señaló en el diálogo, agregando: “Apenas podía con mi vida, ni podía cargar a mi hijo. Estaba débil, se me caía el pelo, parecía una calavera”.

Sara Uribe afirmó que se siente plena y contenta con todo lo que vivió, ya que logró salir adelante, reponerse y avanzar en su aspecto personal, dejando atrás esa etapa dura que la marcó bastante.

Sara Uribe contó cómo fue estafada por una supuesta amiga

Recientemente, la modelo decidió abrir su corazón y contar algunos detalles de lo que le pasó con una supuesta amiga, quien la invitó y convenció a realizar una sociedad, pero finalmente, terminó estafada.

Antes de contar el ‘trago’ amargo que vivió, inició diciendo: “Ustedes me preguntan: ¿Cómo haces para estar siempre feliz?, y no, la verdad no siempre estoy feliz, pero pues yo le saco lo positivo a todo”.

La modelo antioqueña es muy activa en las redes sociales. - Foto: Instagram: @sara_uribe

“Cómo les parece, que una vez hice un negocio (...) Yo conocí a una pelada... que —yo soy la mejor en finanzas, yo estudié no sé dónde, vamos a montar el negocio, vamos como socias— toda la vuelta. Le entregué y le deposité mi confianza. Esta pelada contrató a todo su equipo de trabajo, yo confiaba, por confiada me pasa esto... Resulta que falsificaron mis firmas y sacaron un poco de créditos. Cuando yo llegué al país, debía un poco de plata y le debía a muchas personas. Esta pelada buscó a otra persona para falsificar mi firma y hacer créditos”, resaltó la modelo.

No obstante, a pesar de su evidente molestia y decepción mientras contaba la historia, Sara no quiso dar detalles sobre la identidad de la mujer que la perjudicó, ni tampoco quiso ahondar en el tiempo en el que ocurrieron los hechos.

Sara Uribe habló de compleja situación con una supuesta amiga. - Foto: Instagram @sara_uribe

“Esto es un tema legal que yo estoy tratando de llevar hace mucho rato. He tenido mucha tristeza fue porque me entró un dinero y como me lo quitaron por esos embargos que yo tengo de esos préstamos que falsificaron mis firmas, y no fui yo, sentí un dolor tan grande en el corazón...”, relató en su video.

De hecho, la ex Protagonista de Nuestra Tele reveló que muchos le advirtieron sobre esta mujer, pero que debido a la confianza que le tenía, e incluso, quien estuvo en su casa y varias veces le prestó su ropa, “creía que era una mujer buena”.

“He llorado porque me duele demasiado, porque fui muy güev*na y me decían mucho: no es de confianza”, concluyó.