Sara Uribe respondió con sensual foto a picante pregunta íntima

Sara Uribe es actualmente considerada como una de las personalidades más reconocidas de la farándula nacional, además de ser una de las creadoras de contenido más comentadas en las redes sociales. Su paso por el reality Protagonista de Nuestra Tele 2012, donde quedó como ganadora, le dio mucho más reconocimiento público y adicional a esto, se ganó el cariño y la admiración de muchos colombianos que hoy en día siguen de cerca los detalles sobre su vida.

Tiempo después, la modelo y presentadora de la televisión colombiana ha despertado el interés de los usuarios de las plataformas sociales, en especial un hecho que muchos recuerdan. Se trata de la relación sentimental que sostuvo hace varios años con el exfutbolista colombiano Fredy Guarín; fruto de ese vínculo nació su primogénito Jacobo.

Sara Uribe y Fredy Guarín. - Foto: Foto de Instagram de Jacobo Guarín

La colombiana y el deportista terminaron su relación, tomando caminos distintos y centrándose únicamente en el bienestar del menor. Con dicha situación en el pasado, ahora Sara está enfocada en su carrera como empresaria con su línea de peluquería.

Incluso, recientemente, estuvo participando en el reality del canal RCN, Survivor: La isla de los famosos, donde dio mucho de que hablar por diversas revelaciones que hizo en sus redes sociales sobre la realidad de este concurso de donde, además, salió tras perder una de las pruebas.

Sara Uribe destapó en sus redes unas cuantas verdades de 'La isla de los famosos'. - Foto: La isla de los famosos

A pesar de su salida del programa, la presentadora colombiana se ha caracterizado por su cercanía en su cuenta oficial de Instagram, donde está muy activa contando detalles de su vida privada, así como la publicación de una que otra foto presumiendo su belleza y esbelta figura, que cautiva a sus 6,9 millones de seguidores.

En las últimas horas, Sara aprovechó la dinámica de preguntas y respuestas de la red social para que sus fans le preguntarán sobre el tema que ellos eligieran. Allí, la famosa recibió varias, encaminadas a su vida personal y gustos, pero hubo una que llamó la atención de muchos, pues esta pregunta iba enfocada al tema sexual: “¿Cuál es tu pose favorita?”.

Sin evadir la inquietud, la modelo respondió de manera contundente y en compañía de una sensual imagen, donde aparece posando sobre la cama, cuál sería su pose favorita en la intimidad.

Uno de los aspectos por los que se le considera una de las mujeres con más seguidores y más deseadas de la farándula nacional es, no solo su personalidad arrolladora, sino también sus atributos físicos, que la convierten en la más elogiada por los hombres y envidiada por algunas de sus admiradoras.

Pese a que muchos aseguran o creen que tiene varios procedimientos estéticos, no es así. De acuerdo con lo que ha contado por redes sociales, sus senos sí son operados, pero su cola no, ni tiene biopolímeros como otras famosas, entre ellas Marcela Reyes, Lina Tejeiro, ‘La Segura’ o Jessica Cediel.

No obstante, ha resaltado que también se ha hecho lipotransferencias y lamentablemente una de las últimas le quedó “mal” y aunque al comienzo trataba de taparse con lo que más podía, hoy en día lo muestra con orgullo.

“Lo que pasa es que a mí me hicieron una cirugía y me quedó un morrito –de piel– y no me gusta cómo me quedó el ombligo, porque yo antes tenía todos los cuadritos y se me veía todo”, explicó Uribe a través de sus historias de Instagram.

Uribe mostró una vez más lo orgullosa que está de su cuerpo, tras publicar una historia en su cuenta de Instagram en ropa interior, en la que dejó ver sus “imperfecciones”, pero a la que les añadió un emotivo mensaje: “Si me quiere así, me merece así”.