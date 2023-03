Guarín reapareció tras dura confesión de Sara Uribe y publicó primera foto con su novia: “La patrona”

Sara Uribe se ha convertido en el último tiempo en una de las creadoras de contenido más reconocidas de Colombia, por lo que las más recientes declaraciones que dio sobre su relación con Fredy Guarín se hicieron virales rápidamente.

A través de una entrevista con Dímelo King, la modelo hizo una reveladora confesión y aseguró que muchos futbolistas le coquetearon luego de separarse del boyacense. Además, enfatizó que actualmente se encuentra soltera.

Sara Uribe y Fredy Guarín tienen un hijo - Foto: Instagram

“Yo solo quiero que a Fredy le vaya bien en su vida, porque es el papá de mi hijo. No somos panas, solo nos saludamos y ya. No me interesa tener otro tipo de relación con él”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “Yo corté por lo sano, pero yo no quiero regresar a la vida que tenía. Yo estoy feliz con la vida que tengo ahora. Muchos [jugadores] me escribieron, hasta compañeros de él. Pero yo ya aprendí a decir no”.

Tras estas declaraciones, el ex volante de la Selección Colombia reapareció este fin de semana en su cuenta personal de Instagram y compartió su primera fotografía junto a Pauleth Pastrana, su actual pareja sentimental.

La modelo indicó que algunos excompañeros de Guarín le cayeron - Foto: Instagram @sara_uribe

En la imagen, que recibió miles de likes y comentarios, se puede apreciar que la mujer le está dando un cariñoso beso en la mejilla al exfutbolista, quien aparece bastante elegante. “La patrona”, fue el corto mensaje que escribió Guarín para acompañar la postal.

La publicación del exjugador del Inter de Milan generó todo tipo de reacciones y muchos internautas señalaron que esta iba dirigida a Uribe. Sin embargo, el boyacense no ha hecho hasta el momento ningún comentario sobre la mamá de su hijo menor.

Fredy Guarín lleva varios meses con su nueva pareja - Foto: Instagram @fguarin13

El futbolista anunció hace unos mes que se casará con Pauleth Pastrana - Foto: Instagram @fguarin13

Cabe recordar que Fredy Guarín se convirtió en tendencia a finales del año pasado en las diferentes redes sociales luego de que publicó una extensa reflexión sobre su estado emociona después de sufrir un episodio depresivos.

“Hoy quiero mostrarme así tal cual como soy, a corazón abierto. Esto no lo hago para generar lástima ni ganar seguidores. Lo hago con la intención de que le sirva al menos a una persona. De un tiempo para acá, mi vida está cambiando enormemente”, manifestó en aquel momento.

Posteriormente, puntualizó: “Estas lágrimas que ven en la foto son las de un hombre con vicios, errores, pecados y muchas cosas más. Mi gente, estamos a tiempo de abrirle la puerta a Dios y dejar que él sea quien guíe nuestro corazón. Dios ya me perdonó y me perdoné. No dejen de soñar, que el perdón sea con amor y guiado por Dios nuestro Señor. Dios les bendiga hoy y siempre, mucho ánimo y fortaleza. Nunca es tarde”.

Fredy Guarín tuvo un episodio depresivo el año pasado - Foto: Foto de su cuenta en Instagram

Guarín publicó un mensaje motivacional en sus redes sociales - Foto: Instagram: @fredyguarin13

El mexicano ayudó mucho a Guarín en ese difícil momento de su vida - Foto: Suministrada a SEMANA

El exfutbolista, de igual manera, mostró en aquella oportunidad a la persona que lo estaba inspirando a seguir adelante. Se trataba del conferencista mexicano Daniel Habif, quien tiene una buena relación con algunos jugadores de la Selección Colombia, como Falcao García y James Rodríguez.

“Fue poco tiempo, pero bastó para sentirme conectado con este gran señor. Un hombre que Dios mandó a ayudarnos a entender y fortalecer nuestras vidas. Gracias Daniel, Dios te siga bendiciones a ti, a tu esposa y a tu familia”, concluyó Guarín.