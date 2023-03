Sara Uribe hizo confesión inesperada sobre su vida amorosa; tuvo novio a escondidas después de Guarín: “me enamoré”

Sara Uribe se convirtió en una de las creadoras de contenido más comentadas de las plataformas digitales, debido a distintas polémicas que protagonizó. La paisa fue criticada y elogiada por los cambios que hizo en su vida, quedando como blanco de reacciones de sus fieles seguidores.

Sara Uribe es criticada constantemente por detalles de su vida personal. - Foto: Cuenta de Instagram @sara_uribe

Uno de los temas que más se comentó de la vida de la antioqueña fue su faceta amorosa y sentimental, la cual fue reprochada tras la relación sentimental que sostuvo con Fredy Guarín. La colombiana escapó de estas opiniones negativas en su contra y les abrió la puerta a nuevas experiencias personales.

Recientemente, Sara Uribe concedió una entrevista con Dímelo King, en la cual se sinceró y comentó un poco sobre el aspecto sentimental de su presente. La empresaria fue clara con que terminó todo con Fredy Guarín hace cuatro años y desde entonces decidió no volver a mostrar a una pareja de forma pública.

Sara Uribe y Fredy Guarín - Foto: Instagram

“Hace cuatro años (terminó la relación con Guarín)… No he mostrado a un novio, ni lo voy a mostrar”, dijo la presentadora en la charla con el entrevistador.

Ante esto, Dímelo King indagó sobre el video que salió a la luz de Sara Uribe dándose un beso con un hombre en una discoteca, tratando de saber si esta persona la había conquistado o no. La paisa señaló que solo fue un gusto de esa vez, pues no ocurrió nada más.

“Lo conocí en una discoteca y me gustó. Sí, nos besamos y ‘Normi’ (normal), Igual, no tenía novio, me gustó y me lo besé. La gente tan boba, me lo espantaron”, comentó en el video.

El entrevistador quiso saber más al respecto, enfatizando en por qué la modelo no mostraba a sus parejas y si en la actualidad tenía una persona a su lado. Sara Uribe indicó que estaba soltera, debido a una relación que la enamoró e hizo que su vida cambiara por completo.

Sara Uribe habló de la historia que tuvo con otro hombre tras terminar con Guarín. - Foto: Foto tomada de Instagram @sara_uribe

“¿Por qué no tengo novio? No sé, no tengo novio ahorita…”, dijo al inicio.

“Me enamoré mucho, después del papá de mi hijo, y conocí a una persona de la que me enamoré demasiado. Me enamoré demasiado, me ayudó en mi amor propio, me ayudó a construir la Sara que soy ahora. Me dio mucha fuerza, me ayudó muchísimo, me protegió y a esa persona le agradezco que haya llegado en ese momento de mi vida”, relató, soltando este detalle que pocos sabían de su vida.

La presentadora de entretenimiento afirmó que este vínculo duró un año y cuando terminó fue una puerta que se abrió para atravesar nuevos sucesos y situaciones. “Duramos casi un año, nunca lo mostré, ni nada. Terminamos y de ahí empecé a vivir mi vida. Gracias, me recuperé, viví y empecé a vivir la vida”, aseguró.

La presentadora mencionó lo importante que es su hijo en su vida. - Foto: Instagram @sara_uribe

Por último, Uribe aclaró que no estaba interesada en que su hijo, Jacobo, conociera un montón de personas, por lo que trataba de llevar sus conexiones emocionales y personales lejos de este aspecto de su realidad.

“Tampoco me parece chévere que mi hijo conozca a uno y a otro. O en mi casa, yo meterle hombres, y que mi hijo vea ese ejemplo. O ponerle un papá a mi hijo. No. Mi hijo es un templo sagrado y yo estoy haciendo un ser humano pal’ mundo y para la vida, entonces es mi mayor juez y ya he cometido muchos errores”, comentó.

“Yo quiero que la persona que llegue a mi vida conquiste el corazón de Jacobo, que se sienta orgulloso de mí, que me diga que soy la hembra de su vida”, agregó sobre lo que espera para su vida a futuro.