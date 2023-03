María Marriaga respondió si hubo intimidad con Poncho Zuleta y reveló verdad sobre lujosos regalos que recibió

Poncho Zuleta, reconocido artista colombiano, dejó sin palabras a millones de personas con el anuncio de una relación sentimental que sostenía con una misteriosa mujer. El cantante se mostró emocionado y feliz, publicando contenidos junto a la que sería su nueva pareja.

Por medio de su cuenta personal en Instagram, el vallenatero presentó a quien sería su nueva compañera sentimental; pero, como era de esperarse, los comentarios estuvieron a favor y en contra de la unión. El artista subió un pequeño clip en el que se le pudo ver en compañía de su pareja dentro de un ascensor, publicación que estuvo acompañada del siguiente pie de foto: “Saliendo con mi @frunita103 con destino a mi tierra, porque el amor es como los testamentos, el último es el que vale”.

El cantante oficializó su relación con la mujer, quien es mucho menor que él. - Foto: Instagram @frunita103

Sin embargo, ante la polémica y el escándalo que desató este noviazgo, los involucrados salieron a desmentir su vínculo y a confesar que todo se habría tratado de algo netamente publicitario para el lanzamiento de una canción. Poncho Zuleta y María Marriaga aclararon que todo se trataba de una estrategia de marketing, la cual buscaba generar credibilidad y llamar la atención de los curiosos.

La 'Frunita' de Poncho Zuleta dio la cara - Foto: Instagram: María Laury Marriaga

Poncho Zuleta confirmó el pasado sábado 25 de febrero que el romance y noviazgo con la barranquillera era un montaje bastante planeado, puesto que hacía parte de la estrategia de mercadeo para promocionar su nueva colaboración musical con Juanda Caribe. La actriz también se pronunció y reveló detalles de lo que fue esta experiencia laboral.

De acuerdo con lo que quedó registrado en Instagram, María Marriaga realizó una dinámica de preguntas y respuestas con la que quiso despejar inquietudes de sus fieles seguidores de Instagram. La artista se destapó y comentó acerca de lo que sucedió en este tiempo “amoroso” y laboral con el vallenatero.

Según se apreció en la cuenta personal de la mujer, varias personas lanzaron preguntas relacionadas con la cercanía que tuvo con el cantante, además de interesarse por saber cómo fluyó todo con el equipo de trabajo para montar esta historia.

María Marriaga, mujer que actuó como novia de Poncho Zuleta - Foto: Foto tomada de Instagram @frunita103

Marriaga compartió fotos, videos y textos en los que explicó que aceptó esta oportunidad y abrió distintas puertas para otro tipo de proyectos en la actuación. Una persona indagó en la casilla con respecto a un detalle de la supuesta relación.

En una de las historias del perfil se apreció que el usuario quiso saber si la colombiana había tenido intimidad con Poncho Zuleta, utilizando una expresión bastante pasada. La modelo pidió respeto y aclaró esta información, negando que hubiera pasado algo de este tipo con el vallenatero.

“Sí, nos comimos el buffet de la fiesta y la tortica que estaba más deliciosa JAJAJAJA ¿Por qué serán así? ¡Respeten!”, escribió en un post, donde dejó a la vista una fotografía en compañía del compositor.

En esta misma actividad surgió una interrogante relacionada con la lujosa camioneta que supuestamente le dio Zuleta a Marriaga, señalando si había sido un detalle real o era parte de toda la actuación.

“¿La camioneta y la cadena te las dieron a ti? O sea, ¿de verdad?”, preguntó una persona, a lo que la mujer dijo: “Jajajajaja no. Esa fue la parte barra de la actuación”.

Ante esto, la actriz subió un video con el que plasmó una anécdota que pasó durante las grabaciones, enfocándose en lo que tuvo que hacer para llegar a uno de los sets en los que realizarían tomas sobre esta supuesta relaicón.

“Como anécdota: el día que me tocó ir a grabar en Moy’s, por ser lunes de carnaval y tarde, no encontré transporte de Suan a Barranquilla, y este señor me hizo el chance en camión. Mis experiencias vividas”, relató.

Por último, una pregunta surgió sobre lo que experimentó María Marriaga y si las ganancias habían valido la pena al final de todo. La mujer fue clara y aseguró que sí, ubicando un famoso meme con una frase alusiva al tema.

“Uff, ¿qué si valió la pena? Ha valido cada maldito segundo”, publicó.

Con estas declaraciones quedó claro que todo entre la modelo y el cantante fue un tema laboral y de marketing, despejando cualquier duda sobre si hubo cercanía real.