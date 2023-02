“El que se come la fruna”: María Marriaga mostró a su verdadero amor; no es Poncho Zuleta y jugó en Selección

Poncho Zuleta, reconocido cantante colombiano, ha dado mucho de qué hablar en los últimos días y se convirtió en tendencia la semana pasada debido a que aseguró que estaba saliendo con María Laury Marriaga, 42 años menor que él.

Sin embargo, el artista vallenato confirmó este sábado que el romance con la joven barranquillera era un montaje. Además, enfatizó en que todo era parte de la campaña publicitaria para promocionar su nueva colaboración musical con Juanda Caribe.

Poncho Zuleta y Juanda Caribe lanzaron su nueva canción. - Foto: Instagram: Poncho Zuleta y Juanda Caribe

“Sin más rodeos, con Diego Trujillo y Eileen Roca como protagonistas del video, hoy lanzamos ‘La frunita’ al lado del maestro Poncho Zuleta. Gracias a mi agencia, son los más pro en estrategia”, puntualizó Caribe en Instagram.

La joven, de igual manera, rompió el silencio este domingo sobre el ficticio amorío y se despidió en su cuenta personal de Instagram del personaje que interpretó. Asimismo, le agradeció a Zuleta por la confianza y el apoyo que le brindó durante estos días.

La periodista también aprovechó el momento para recalcar que todo se trató de un tema laboral y que actualmente tiene una relación estable con el exjugador del Junior de Barranquilla, Daniel Machacón, quien formó parte de las Selecciones Juveniles de Colombia.

“Se acabó la novelita. Solo duró ocho días, pero cómo nos divirtió. No se vayan a olvidar de la ‘Frunita’. Maestro, gracias por la confianza. Mi cariño y admiración, por siempre. Usted me cambió la vida”, señaló inicialmente.

La 'Frunita' de Poncho Zuleta dio la cara. - Foto: Instagram: María Laury Marriaga

El cantante confirmó que el romance fue falso. - Foto: Instagram @frunita103

María Marriaga y Daniel Machacón llevan casados varios años. - Foto: Facebook: María Marriaga

Luego, añadió: “Aquí el crack eres tú. Yo pensé que era muy fuerte mentalmente, hasta que me abrazabas y me decías: ya casi acabará'. Gracias por decirme que dejará de leer comentarios, que tú sabías quién era yo y eso es lo que te importaba. ¡Te dedico mis triunfos y la vida mía! Te amo, rey. El que se come a la fruna”.

Cabe recordar que el exfutbolista estuvo en la nómina del conjunto tiburón que salió campeona en el torneo finalización de 2004, luego de vencer por penales a Atlético Nacional. El volante también jugó el Mundial Sub-20 de 2005.

La supuesta relación entre Zuleta y la barranquillera de 32 años generó todo tipo de cuestionamientos en las diferentes plataformas digitales. Asimismo, muchos internautas sospechaban que el noviazgo era ficticio y que simplemente se trataba de una movida publicitaria.

No obstante, muchos internautas cayeron en la estrategia de mercadeo y criticaron al veterano cantante por salir con una mujer tan joven, enfatizando que eso no era amor, sino interés, pues supuestamente le había regalado una camioneta de 580 millones de pesos por su cumpleaños.

María Marriaga habló sobre su relación con Poncho Zuleta. - Foto: Instagram: María Laury Marriaga

La joven fue contratada por la agencia de Juanda Caribe. - Foto: Foto tomada de Instagram @frunita103

“Qué viva el ‘frunismo’. Gracias a los que fueron respetuosos y empáticos con sus comentarios. Me despido de María Laura, el personaje por el que muchos llegaron aquí. Yo soy Laury”, concluyó la comunicadora social.

Hay que recordar que esta no es la primera vez que Poncho Zuleta confirmaba una relación sentimental con una mujer mucho menor que él, ya que en 2019 tuvo un romance con la venezolana Ana Peña, que en esa época tenía 18 años de edad.