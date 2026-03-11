Doloroso adiós en velorio de la sobrina de Iván Zuleta; esta habría sido la causa de muerte de la joven

En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Daniela Zuleta Gnecco, una joven de 15 años que era sobrina del reconocido acordeonero vallenato Iván Zuleta.

La muerte de la adolescente, ocurrida en Valledupar, capital del departamento del Cesar, ha causado profunda conmoción entre sus familiares, allegados y la comunidad. Por ahora, las autoridades permanecen a la espera de los resultados del informe de Medicina Legal, que permitirá establecer con precisión la causa del deceso.

De acuerdo con los primeros reportes divulgados por medios locales, la menor fue encontrada inconsciente dentro de su habitación. Tras el hallazgo, sus familiares la trasladaron de inmediato a la Clínica Erasmo. Sin embargo, pese a los intentos del personal médico por reanimarla mediante los protocolos correspondientes, la joven ingresó al centro asistencial sin signos vitales.

Sin embargo, durante el velorio, algunas personas miraron al rey vallenato, quien parecía muy afectado por lo que pasó con Daniela Zuleta. El artista, junto a su hermano Fabián, se sintió muy triste por la situación que afectaba a su familia y causaba un mal sentimiento.

El momento tocó el corazón de muchas personas en redes sociales, que comentaron cómo el músico lloraba y se abrazaba a sus seres queridos. Muchas personas vieron un video que mostraba a los familiares enfrentando su dolor, mientras se acercaban a una foto en la pared.

SEMANA se abstiene de compartir las grabaciones por respeto a la familia en medio de este triste suceso que les cambió la vida.

¿De qué murió Daniela Zuleta?

Según información revelada, la joven de 15 años fue encontrada inconsciente en su casa y la llevaron a un hospital para recibir atención. Lo inesperado fue que, según medios locales, la sobrina del artista habría muerto por broncoaspiración mientras dormía.

Esto se da cuando alimentos del estómago o la propia saliva ingresan en la zona respiratoria y causan daños.

A pesar de dichas versiones, se desconoce el pronunciamiento oficial de la familia sobre las causas, por lo que habrá que esperar para saber acerca de esto.