En las últimas horas se conoció la muerte de Daniela Zuleta Gnecco, una adolescente de 15 años y sobrina del acordeonero vallenato Iván Zuleta.

El fallecimiento de la menor de 15 años, ocurrido en la capital del Cesar, ha generado consternación. Las autoridades competentes se encuentran a la espera de los resultados de Medicina Legal para determinar las causas exactas del suceso.

Qué pasó

Según la información reportada inicialmente por varios medios locales de la región, la menor fue hallada inconsciente dentro de su habitación. Sus familiares la llevaron a la Clínica Erasmo, en Valledupar, donde, a pesar de los esfuerzos del personal médico, quienes aplicaron los protocolos de reanimación correspondientes, se confirmó que la joven llegósin signos vitales.

La investigación en curso

Dada la naturaleza de su muerte, el cuerpo de la menor fue trasladado a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal.

Respecto a las causas, han circulado versiones preliminares en medios locales que sugieren una posible broncoaspiración mientras dormía; es decir, fluidos, alimentos o vómitos que entraron en sus vías respiratorias.

Los factores de riesgo de la broncoaspiración incluyen alcoholismo, sedación, apnea del sueño, disfagia y edad avanzada, siendo prevenible al colocar a personas inconscientes de lado.

Esta hipótesis no ha sido confirmada por las autoridades judiciales ni por el informe forense oficial.

Impacto en el folclor vallenato

La noticia ha generado una oleada de mensajes de condolencia hacia la familia Zuleta. Iván Zuleta, quien ha consolidado una trayectoria destacada como acordeonero, es una figura pública de gran influencia en la cultura vallenata. Seguidores del género, colegas músicos y habitantes de Valledupar han expresado su solidaridad ante la pérdida.

Este difícil momento ocurre pocos días después de que el músico hiciera pública su intención de participar en la contienda electoral por la Alcaldía de Valledupar para el periodo 2027. A través de un video en sus redes sociales, el artista expresó su deseo de trabajar por la capital del Cesar.