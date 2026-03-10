Gente

Iván Zuleta atraviesa dolorosa pérdida por muerte de su sobrina en extrañas circunstancias; tenía 15 años

La familia Zuleta lamenta la muerte de Daniela Zuleta Gnecco, de 15 años, sobrina del rey vallenato Iván Zuleta. Autoridades investigan las causas.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

10 de marzo de 2026, 10:07 a. m.
Fallece Daniela Zuleta Gnecco, sobrina del acordeonero Iván Zuleta, en Valledupar
Fallece Daniela Zuleta Gnecco, sobrina del acordeonero Iván Zuleta, en Valledupar Foto: x

En las últimas horas se conoció la muerte de Daniela Zuleta Gnecco, una adolescente de 15 años y sobrina del acordeonero vallenato Iván Zuleta.

El fallecimiento de la menor de 15 años, ocurrido en la capital del Cesar, ha generado consternación. Las autoridades competentes se encuentran a la espera de los resultados de Medicina Legal para determinar las causas exactas del suceso.

Silvia Corzo se casó: “Le digo que sí a la vida y me digo que sí”; detalles de la ceremonia

Qué pasó

Según la información reportada inicialmente por varios medios locales de la región, la menor fue hallada inconsciente dentro de su habitación. Sus familiares la llevaron a la Clínica Erasmo, en Valledupar, donde, a pesar de los esfuerzos del personal médico, quienes aplicaron los protocolos de reanimación correspondientes, se confirmó que la joven llegósin signos vitales.

La investigación en curso

Dada la naturaleza de su muerte, el cuerpo de la menor fue trasladado a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal.

Gente

“¿Me está utilizando?”: el fuerte cruce entre Yuli Ruíz y Alejandro Estrada que pone en duda su romance

Gente

Arrestan a mujer que disparó a la mansión de Rihanna en Beverly Hills: las autoridades dieron detalles

Gente

Margarita Rosa de Francisco reaccionó al nombramiento de Aida Quilcué como fórmula de Iván Cepeda: “Colombia lo sabrá”

Gente

Novia de Simón Brand, ex de Claudia Bahamón, reveló por quién votará en elecciones 2026: “Fe megaintacta”

Gente

Juliana Galvis ventiló su opinión sobre la política del país y las recientes elecciones: “Luz al final del túnel”

Gente

La Liendra se fue contra influenciadores que se ‘quemaron’ en jornada electoral: “Gente preparada, no famosa”

Gente

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para este martes, 10 de marzo

Mejor Colombia

Egidio Cuadrado: la historia del músico que revolucionó el vallenato con su acordeón

Gente

Destapan la millonaria suma que pagaba Diomedes Díaz a un acordeonero: “Una máquina de plata”

Cultura

Egidio Cuadrado: recordamos al alma y el acordeón de La Provincia, un hombre enamorado de la vida

Respecto a las causas, han circulado versiones preliminares en medios locales que sugieren una posible broncoaspiración mientras dormía; es decir, fluidos, alimentos o vómitos que entraron en sus vías respiratorias.

Los factores de riesgo de la broncoaspiración incluyen alcoholismo, sedación, apnea del sueño, disfagia y edad avanzada, siendo prevenible al colocar a personas inconscientes de lado.

Esta hipótesis no ha sido confirmada por las autoridades judiciales ni por el informe forense oficial.

Impacto en el folclor vallenato

“Fue un momento de mucha incertidumbre”: la madre de Maluma rompe el silencio sobre el quiebre de su familia

La noticia ha generado una oleada de mensajes de condolencia hacia la familia Zuleta. Iván Zuleta, quien ha consolidado una trayectoria destacada como acordeonero, es una figura pública de gran influencia en la cultura vallenata. Seguidores del género, colegas músicos y habitantes de Valledupar han expresado su solidaridad ante la pérdida.

Este difícil momento ocurre pocos días después de que el músico hiciera pública su intención de participar en la contienda electoral por la Alcaldía de Valledupar para el periodo 2027. A través de un video en sus redes sociales, el artista expresó su deseo de trabajar por la capital del Cesar.