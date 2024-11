Resultó premonitorio que uno de los temas que cantaron juntos esa noche fuera de Escalona. Unos seis años después coincidieron en la novela del legendario compositor, y allí, entre grabaciones y paseos en bicicleta, se gestó La Provincia, el proyecto que revolucionó el vallenato y la vida de Egidio, que de repente se descubrió tocando junto a bateristas y bajistas. Aunque lo acusaron de roquero y de irrespetar el género de su región, Egidio se entregó por completo. “Siempre decía que tocaba no para que lo aplaudieran, sino para que la gente sintiera lo que él sentía al interpretar su acordeón y música”, agregó Fanny Maldonado. “Su sonrisa, la forma en que se iluminaban sus ojos azules cuando una melodía lo atrapaba... eso era lo que más me encantaba de verlo en el escenario”.

La generosidad hacia ella tampoco tuvo límites. “Siempre que me veía con el ánimo bajo, se acercaba con su acordeón. Se sentaba a mi lado, comenzaba a cantar, me ponía a bailar y me decía: ‘Mona, mona, no te entristezcas, mona, vamos, mona, en la vida hay que ser positiva, mona, vamos, para adelante, mona’. Él fue mi compañero, mi amigo, un hombre de una ternura y fortaleza que no se ven todos los días. Su vida fue un canto a la sencillez y al amor”.