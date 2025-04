En medio de esas indicaciones, el presidente dijo que justamente eso estaba en medio de la discusión sobre el buque hospital para el Amazonas que hoy tiene enlodada a la esposa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, la señora Beatriz Gómez Consuegra, quien ostenta un alto cargo en la Superintendencia de Salud y sobre quien pesan denuncias de otros funcionarios por, presuntamente, haber presionado y amenazado con despidos a colaboradores de la entidad si no se firmaba el contrato.

“El sistema preventivo en salud es prioritario en toda Colombia y ya lo estamos adelantando. Parte de eso es el tema del buque hospital del Amazonas en el que una indolente funcionaria, por dárselas de que pelea con la esposa del ministro, que fue escogida en su cargo antes de este gobierno, indolente con la población del Amazonas, pues no firmó el contrato con la Armada, que no es una entidad privada, y por ende ahí no hay corrupción. El que está perdiendo es el indígena y la comunidad pobre”, dijo el presidente Petro.