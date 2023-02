Poncho Zuleta se mostró indeciso sobre costoso plan que quiere hacer con su nuevo amor; pidió recomendaciones

Poncho Zuleta llamó la atención de miles de personas en las plataformas digitales, luego de oficializar su relación sentimental con una mujer mucho menor que él. El cantante no tuvo problema con presentar a su pareja, quien también presumió su vínculo en espacios como las redes sociales.

El cantante presentó a la mujer que lo tiene enamorado. - Foto: Instagram @ponchozuletadiaz

El vallenatero despertó todo tipo de reacciones en sus fieles seguidores, quienes comentaron un poco sobre lo que estaba ocurriendo en la vida sentimental del artista. Varias opiniones fluyeron, al punto de que muchos criticaron y apoyaron esta unión.

Poncho Zuleta plasmó en sus redes sociales lo feliz, emocionado y tranquilo que está con el noviazgo que formalizó con María Marriaga, al punto de que destapó las ideas que fluyen en su cabeza para el futuro con la mujer. El representante del vallenato no dudó en reflejar los momentos que pasaron juntos, y las ocurrencias que aceptó luego de que le flecharan el corazón.

María Laura conoció al cantante en el Carnaval de Barranquilla. - Foto: tomada de la cuenta de Instagram @frunita103

En medio de todos los contenidos que salieron a la luz, entre los que destacaron videos con limpiezas faciales y tratamientos de skin care, los enamorados presumieron lo bien que se llevan y los proyectos que tienen a futuro. El colombiano no lo pensó dos veces y demostró que está dispuesto a darla toda en su relación, por lo que ya hizo distinto planes con su novia.

Según lo que se observó en la cuenta oficial de Twitter de Poncho Zuleta, conocido como el ‘Pulmón de oro’, las miradas de los curiosos se posaron sobre una publicación que hizo el artista con respecto a un costoso plan que realizaría con su nuevo amor. Dejó a la vista una encuesta, la cual buscó saber las opiniones y recomendaciones de los usuarios de este escenario digital.

Zuleta compartió una dinámica con opciones a través de un trino, tomándola como una ayuda para que las personas votaran y decidieran cuál era el mejor destino para unas vacaciones que llevaría a cabo. El vallenatero puso dos destinos turísticos, los cuales se destacaron por ser lujosos y nada económicos.

El cantante de 73 años se mostró indeciso entre viajar a Francia o Dubái, ya que seguramente lo haría en compañía de su novia. Las votaciones avanzaron y el resultado arrojaba que el ganador era el lugar situado en los Emiratos Árabes.

“Planeando mis próximas vacaciones he pensado en dos destinos. ¿Me ayudan a escogerlo?”, escribió el compositor, despertando curiosidad en sus seguidores.

Planeando mis próximas vacaciones he pensado en dos destinos.



Me ayudan a escogerlo ? — Poncho Zuleta Diaz (@PonchoZuleta) February 23, 2023

Por el momento se desconocen las fechas y los planes que realizaría el cantante en este viaje, por lo que habrá que esperar a que dé pistas.

Muchos profundizaron en lo costosos que eran estos destinos, teniendo en cuenta que los tiquetes de avión podrían sobrepasar los 5 millones de pesos. De igual manera, el hospedaje y la alimentación son temas que salen a flote, debido a lo que se mencionó en internet.

Poncho Zuleta - Foto: Captura de pantallas de instagram / @ponchozuletadiaz

Lluvia de críticas a María Marriaga por su relación con Poncho Zuleta

Días atrás, María Marriaga no se quedó atrás con sus demostraciones de amor y utilizó su cuenta personal de Instagram para compartir un apasionado video en el que se observaba al vallenatero dándose un romántico beso con su pareja, grabándose frente a un espejo que tenían en la sala.

“Que estos amores nacieron en carnavales, una tarde en Barranquilla”, escribió la mujer en su publicación.

Sin embargo, la pareja no logró escapar de las críticas, por lo que un gran número de personas reaccionaron y arremetieron contra ellos, asegurando que este amor era por intereses económicos y no sentimentales. Los memes, publicaciones y trinos abundaron, puntualizando en que todo era por plata y no por amor.

María Marriaga, nueva novia de Poncho Zuleta - Foto: Foto tomada de Instagram @frunita103

“Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, “Aquí nace una nueva influencer”, “Ahorren plata para una buena vejez”, “Mientras le sirvan los dedos y la lengua a Poncho, todo está bien”, “Facturando la mujer”, “La fruna está facturando”, “Mientras al cucho le cuaja, ella que siga subiendo seguidores”, “Lo que hacen las mujeres por comodidad”, “Sáquele plata al viejito”, “Hasta que la plata los separe”, “Se ganó el iPhone 14″, “Y que la plata no da felicidad”, entre otros comentarios, donde se trajo a tema la canción de Shakira.