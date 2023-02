Sara Uribe salió a relucir por su curiosa forma de “enfrentar”a los hombres misóginos

Sara Uribe es una reconocida modelo, presentadora y empresaria colombiana. La mujer es recordaba por su participación en uno de los realities más vistos por los colombianos en su momento, Protagonistas de Nuestra Tele. La paisa se llevó el premio ganador de la temporada del año 2012.

Varios seguidores de la modelo la admiran por su belleza y a su vez varios de sus fanáticos siguen sus pasos y los curiosos videos que comparte la modelo en compañía de su hijo, producto de una relación que sostuvo en el pasado con el jugador de fútbol profesional Freddy Guarín.

Recientemente, Sara no se contuvo y expresó todo lo que pensaba acerca de los hombres misóginos. Cabe mencionar que la presentadora siempre ha optado por compartir mensajes acerca del amor propio e incluso ha mostrado algunas marcas que tiene en su piel producto de su embarazo, por lo que les ha aconsejado a sus seguidoras amarse y darse el lugar que merecen, siempre.

Las declaraciones de Uribe se dieron luego de qué una amiga le contara que se separó de su pareja porque le dijo que ya no se sentía atraído físicamente por ella. Esto bastó para que Sara dijera lo que opinaba con respecto a este tema; en medio de sus declaraciones se pudo ver a la exprotagonista de novela bastante alterada.

“¿Con qué criterio tú vienes a decirme a mí que no te gusta algo de mi cuerpo?, que yo vengo luchando con eso desde hace años, que me baja mi autoestima, que me hace sentir menos, que por eso te conseguiste otra vieja y estás fallándole a mi hogar, a mis principios y a todo mi proceso de amor propio porque a ti te da la p*** gana”.

Sara Uribe es una de las famosas más seguidas del país. - Foto: Instagram Sara Uribe

Sara continuó expresando lo que opinaba como si se tratara de una situación en la que ella era la protagonista y no su amiga. “No, yo ya no soy un juguete tuyo, yo no soy ese ‘adornito’ tuyo, pues no. Y si no me respetas a mí, respeta a todas las mujeres que vengan por ahora, porque yo me voy a encargar de eso (…) Y si vos me querés a mí, me vas a querer con mis cicatrices, me vas a querer con mi abdomen como lo tengo, con mi piel como la tenga”, dijo la modelo muy alterada. “Sea hombre, sea varonil. Usted y todos los que hagan esto”.

Para finalizar, la modelo aprovechó para compartir una foto en la que se le ve en ropa interior y en donde muestra su abdomen. La imagen fue acompañada con el siguiente mensaje: “si me quiere así, me merece así”.

‘La isla de los famosos’: Sara Uribe contó que está en tratamiento psiquiátrico por una fuerte depresión

La modelo actualmente está participando en la nueva versión de Survivor, la isla de los famosos. Sara dentro de la competencia es integrante de la tribu Amazonas y sus compañeros han sido testigos de las incomodidades que ha sentido la presentadora, debido a que no ha podido dormir bien. ”Sentía que no podía respirar, le temía a la lluvia, no quería que se me apareciera un alacrán, entré en desespero”.

En el capítulo transmitido el pasado lunes 30 de enero, la modelo confesó que ha tenido que enfrentarse con la depresión, como resultado de un año difícil y que antes de ingresar a la competencia debió bajar la dosis de su medicación para tratar dicho trastorno.

“Entré en crisis porque me separé, fracasé en mis negocios y fui víctima de varios robos con los que perdí mucho dinero. Estoy en un tratamiento psiquiátrico, el cual viene acompañado de medicamentos; las dosis debí bajarlas un poco al momento de venir a la competencia”, contó Uribe.

Sara Uribe confesó que está medicada producto de una depresión. - Foto: Captura Instagram oficial @sara_uribe

La modelo hizo énfasis en las razones que la llevaron a buscar ayuda profesional: “necesitaba poder dormir, alimentarme y tratar de estar bien sin pensar en nada”. Hasta el momento, la producción del programa no se ha referido al estado de salud de Sara; sin embargo, sus compañeras se han mostrado solidarias y le han brindado todo el acompañamiento y apoyo a Sara.