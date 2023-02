Sara Uribe le pegó peinada a seguidor que la acusó de querer llamar la atención de Fredy Guarín con video sensual

Sara Uribe se ubicó como una de las creadoras de contenido más comentadas de las redes sociales, debido a los detalles de su vida personal que salieron a la luz, los trabajos que realizó en los medios y la participación que tuvo en Protagonistas de Nuestra Tele 2012, donde quedó como ganadora.

La antioqueña se robó las miradas tras su participación en un reality de RCN. - Foto: Instagram: @sara_uribe

Con el paso del tiempo, la también modelo despertó toda clase de curiosidad en miles de usuarios de las plataformas digitales, debido a las publicaciones que compartió donde reveló parte de su vida privada y personal. Uno de los puntos que más generó alboroto en el público fue la relación que sostuvo hace varios años con Fredy Guarín, exfutbolista colombiano.

De este vínculo nació su primogénito Jacobo Guarín, quien en ocasiones se convirtió en protagonista de distintas publicaciones y comentarios en redes sociales. Sara Uribe y el deportista terminaron su relación, tomando caminos distintos y centrándose únicamente en el bienestar del menor.

Sara Uribe y Fredy Guarín - Foto: Instagram

No obstante, recientemente, Sara Uribe recibió un inesperado mensaje relacionado con su ex en una publicación de su cuenta oficial de Instagram, donde quiso mostrar su parte más sensual y la faceta más coqueta. La exprotagonista posó con pocas prendas, transparencias, juegos de luces y un maquillaje tentador, despertando toda clase de reacciones en los críticos.

Según con lo que quedó registrado, una persona aseguró que Sara Uribe estaba haciendo esto con la intención de llamar la atención de Guarín, pese a que ya sabía que él estaba feliz y casado con otra mujer. La paisa no dudó en responder y le pegó una peinada a aquel usuario, recordándole que ya tenían un hijo en común y no necesitaba recurrir a esto para desatar reacciones.

Fredy Guarín y Pauleth Pastrana estuvieron vínculados con chismes de una supuesta ruptura. - Foto: Instagram @fguarin13 - @paulethpastrana

“Llamando la atención de Fredy Guarín, y él feliz casado con Paulette”, escribió la persona, a lo que la empresaria respondió: “Yo lo llamo sin necesidad de esto, no ve que le tengo un hijo”

En un post de Rechismes se logró detallar que varias personas aplaudieron a la modelo, destacando lo hermosa que estaba y lo fuerte que se convirtió tras los errores que habría cometido en el pasado.

Sara Uribe se confesó y reveló el apoyo que recibió de Fredy Guarín para poder estar en ‘La isla de los famosos’

La antioqueña dialogó semanas atrás con el Canal RCN y comentó sobre las expectativas que tenía con respecto a este proyecto. La modelo se sinceró sobre su preparación, la resistencia que estaba adquiriendo en ese momento y el camino que quería llevar a lo largo de la competencia en Survivor, la isla de los famosos.

Una de las confesiones que hizo Sara Uribe estaba relacionada con su hijo, Jacobo Guarín, ya que este era el detalle más difícil tras aceptar la invitación al formato. La presentadora de entretenimiento reveló que lo más complicado era dejar a su pequeño niño.

La paisa se sinceró sobre su desempeño en el reality de RCN. - Foto: Instagram @sara_uribe

“Mi hijo está consciente de que es mi equipo, entonces así lo he venido criando. Me dice: ‘Dale, mamá, entonces vamos a trabajar y quiero una casa más grande’”, relató la paisa, mencionando un poco de lo que conversó con el menor una vez decidió emprender este reto.

No obstante, Sara Uribe se sinceró y afirmó que Fredy Guarín le colaboró también para que se hiciera realidad esta propuesta, ya que le ayudaría con lo necesario para el cuidado de su hijo. El exfutbolista se quedaría con el pequeño Jacobo durante el tiempo que ella participara en el reality y así estaría en buenas manos.

“El papá de mi hijo (Fredy Guarín) me dijo que me ayudaba con él, que sigue siendo pues la familia que compone mi núcleo familiar”, apuntó, agregando lo que también le dijo su representante: “Mi mánager me dijo que estaba loca, pero que me apoyaba con toda”.

Sara Uribe - Foto tomada de Instagram @sara_uribe - Foto: Instagram @sara_uribe

Para finalizar esta intervención, Sara Uribe afirmó que iría a La isla de los famosos para disfrutar plenamente de todo, mostrarse tal cual es y destapar lo que carga en el interior, más allá de un físico.

“No sé, voy a entrar a vivir, a disfrutar, a vivir experiencias sin filtro, a experiencias sin maquillaje… a que ustedes vean una realidad, que vean un cuerpo perfecto porque mi cuerpo es perfecto y todos los que van a ir son perfectos, con celulitis, con gorditos, sin gorditos, flaquitas, hermosas, sin maquillaje, sin nada que nos adorne, solo nuestra presencia. Yo creo que va a ser una experiencia muy sanadora para mí y para las personas que se conecten conmigo”, mencionó.