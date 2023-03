¿Nuevo romance? Sara Uribe confirmó si está saliendo con este importante ‘influencer’

Una de las mujeres colombianas más comentadas en las redes sociales es la modelo y empresaria antioqueña Sara Uribe. Desde su paso por el reality Protagonistas de Nuestra Tele, la también influenciadora acaparó la atención de los internautas hasta el punto en el que, actualmente, ya casi llega a los siete millones de seguidores en Instagram.

Precisamente, mediante esa plataforma, Sara Uribe suele ser muy constante interactuando con quienes siguen su contenido, así que nuevamente se sumó a la tendencia de la caja de preguntas y respuestas.

Uno de los temas que más predominan y son cuestionados por los usuarios hacia la famosa antioqueña está relacionado con su vida amorosa, pues cabe recalcar que la exprotagonista de novela sostuvo una relación con Freddy Guarín y fruto de ello dieron vida a su hijo, Jacobo.

El pequeño vive con su mamá, aunque, de acuerdo con lo que se ha visto en los escenarios de interacción, sostiene una buena relación con el exfutbolista. Luego de la unión entre Uribe y Guarín, no se volvió a saber nada sobre cómo se encuentra el corazón de la multifacética mujer. Eso sí, ella misma dio una que otra indirecta en diferentes oportunidades.

La modelo antioqueña es muy activa en las redes sociales. - Foto: Instagram: @sara_uribe

Ahora, entre lo más reciente, la modelo habló, una vez más, sobre sus afectos hacia otro hombre, pero en esta oportunidad mencionó al también creador de contenido Álex Giraldo, manizaleño que es conocido por ser parte de la familia de influenciadores llamada ‘Los Montañeros’.

“Eres novia de Álex el de los montañeros”, le preguntó un internauta a Uribe y ella decidió elegir la pregunta para responderla en Instagram, a través de un video.

El manizaleño es un creador de contenido, reconocido por 'Los Montañeros'. - Foto: Instagram: @alexgiraldov

En la misma línea, la reconocida mujer de la farándula nacional, quien semanas atrás participó en el reality de Survivor, la isla de los famosos, aprovechó el mismo espacio para enviar un mensaje por el Día de la Mujer, que se conmemora este miércoles, 8 de marzo, y como suele hacerlo ella, con tono muy directo, aclaró su vida sentimental en estos momentos.

“Pues no, estoy solita. ¿No les quedó claro? Álex les dijo que ella solita podía, no estoy con Álex, lo admiro demasiado, me encanta su familia, los quiero demasiado, pero no, fue netamente laboral. Estoy solita, estoy feliz solita”, manifestó Uribe.

En cuanto a la relación laboral con el influenciador de ‘Los Montañeros’, la antioqueña adjuntó una fotografía en la que mostró que ella fue la protagonista de un video musical llamado Ella solita, interpretado por el joven manizaleño, Álex Giraldo, quien aparte de la creación de contenido, también se dedica a cantar música popular.

“Le falta gym”: lluvia de críticas por su aspecto físico

Varios seguidores de la modelo la admiran por su belleza y, a su vez, varios de sus fanáticos siguen sus pasos y los curiosos videos que comparte la modelo en compañía de su hijo.

Recientemente, a través de su cuenta oficial de Instagram, la también empresaria publicó un video en el que buscaba hacer que muchas mujeres se sintieran empoderadas y donde ella decía sentirse “hermosa”.

Allí, Sara Uribe aparece con un pantalón negro, un cinturón grueso y un corsé, y aunque muchos le comentaron que se veía “espectacular” y que era “la más bella”, otros se despacharon contra su físico.

Sara Uribe y su mensaje a los que son una 'segunda opción' en el amor. - Foto: Cuenta de Instagram @sara_uribe

Al parecer, Uribe habría subido de peso y en redes sociales no se lo perdonan, pues la señalan de “embarazada”, “te falta gimnasio”, “se le ve la pipa grande” y le comentan con emojis de cerdo. Sara ya ha hablado de las críticas que recibe por su peso, pero asegura que se siente “más buena que nunca”.