Sara Uribe confiesa que los compañeros de Freddy Guarín fueron sus pretendientes

La modelo y exprotagonista de novela, Sara Uribe, tuvo un fugaz pero sonado noviazgo con Freddy Guarín. Al punto que por el futbolista dejó su trabajo y su vida en Colombia, se fue a China a vivir con él y tuvieron un hijo, llamado Jacobo.

La pareja tuvo una escandalosa relación, puesto que Sara fue la tercera persona en el matrimonio de Guarín y Andreina Fiallo.

Andreina Fiallo - Foto: Instagram @andreinafiallo

La presentadora paisa contó por qué dejó su trabajo en ´La Kalle´, emisora de radio en la que tuvo mucho éxito al lado del humorista ´Loquillo´.

“La mamá de las ridículas. Me enamoré y me fui. Renuncié a absolutamente todo. Pero bueno”, dijo Sara en el canal de ´Dimelo King´ en YouTube refiriéndose a su estadía en China y agregó cómo fue cambiar de país, cultura y hasta idioma.

“Fue muy complicado. Tenía un país entero odiándome. Llegué a China, me compré un librito y me lo aprendí”, puntualizó.

De inmediato, el presentador le preguntó por el exfutbolista, cómo regresó al país y empezó una nueva vida.

“Esa era la plata de él, los triunfos de él, la gloria de él. Cortamos por lo sano y no me interesa otro tipo de relación con él. Lo logré con Dios y de rodillas. Recordando lo guerrera que soy y que saqué a mi familia adelante”, recordó.

Sara dejó claro que terminó hace 4 años con el exjugador de la Selección Colombia y que después tuvo un novio de un año que nunca mostró en las redes sociales.

Pero la parte más neurálgica de la entrevista fue cuando Sara confesó que después de su relación con el exmundialista, le llegaron más pretendientes, colegas de su exnovio.

“Los pretendientes nunca te van a dejar de llegar”, dijo la mujer.

“¿Futbolistas te llegaban después de eso?”, preguntó el entrevistador.

“Si, uf”, dijo Sara.

Sara Uribe habló sobre el comienzo que tuvieron que vivir con Freddy Guarín cuando nació su hijo - Foto: Instagram: Freddy Guarín

“¿Hasta compañeros del pana?”, contra preguntó ´King´ refiriéndose a Guarín.

“Muchos, sí. Pero yo aprendí a decir que no. A mí me respetan mucho, demasiado porque si quiere salir conmigo saben que por un DM no les voy a salir. Si se mentaliza un hombre a salir conmigo tiene que tener pantalones para corretear y hacer que yo llegue a él. Búscame y conquístame”, dijo.

La exprotagonista de novela confesó que actualmente le gustan los hombres más jóvenes que ella y que la hagan reír.

La presentadora comenzó el nuevo año creando contenido para redes sociales. - Foto: Instagram: @sara_uribe

Confesó que no es ostentosa y se declaró sencilla. La presentadora además opinó de Shakira y Karol G y sus nuevas canciones, en especial del tema de dedicarle canciones a Piqué.

“Mi mente tiene un ángel y un diablo. Me encanta lo que hacen pero por otra parte pienso en los hijos. Yo no sé Shakira como va a manejar esa vuelta, ni qué le dice a sus hijos. Muy bravo. Pero mi mamá nunca me habló mal de mi papá y yo a mi hijo no le hablaré nada malo de su papá, porque es su ídolo y es la persona en la que va a confiar muchas cosas”, dijo Sara hablando del éxito musical de la barranquillera y la cantante paisa.