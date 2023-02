“Le falta Gym”: lluvia de críticas en contra de Sara Uribe por su aspecto físico

Sara Uribe es una reconocida modelo, presentadora y empresaria colombiana. La mujer es recordaba por su participación en uno de los realities más vistos por los colombianos en su momento, Protagonistas de Nuestra Tele. La paisa se llevó el premio ganador de la temporada del año 2012.

Varios seguidores de la modelo la admiran por su belleza y a su vez varios de sus fanáticos siguen sus pasos y los curiosos videos que comparte la modelo en compañía de su hijo, producto de una relación que sostuvo en el pasado con el jugador de fútbol profesional Freddy Guarín.

Sara Uribe y Fredy Guarín - Foto: Instagram

Sin embargo, no cabe duda de que una de las facetas que más ha llamado la atención de la paisa es haberse enfocado en las redes sociales como creadora de contenido. Es allí donde incluso esta famosa, de 32 años, ha dado sorprendentes detalles de su breve paso en La isla de los famosos, pues de hecho confesó la razón por la que no volvería a participar en un reality de este tipo.

“No contamos con ningún producto de limpieza, así que olíamos a lo que huele uno cuando no se baña ni se aplica nada (...) Casi me muero, hacer las necesidades y limpiarme con la mano. Hacíamos las necesidades en el mar, o cuando me daba miedo por un animal o algo hacía en la arena”.

Instagram @sara_uribe - Foto: Instagram @sara_uribe

Pues bien, recientemente, a través de su cuenta oficial de Instagram, la también empresaria publicó un video en el que buscaba hacer que muchas mujeres se sintieran empoderadas y donde ella decía sentirse “hermosa”. Allí, Sara aparece con un pantalón negro, un cinturón grueso y un corsé, y aunque muchos le comentaron que se veía “espectacular” y que era “la más bella”, otros se despacharon contra su físico.

Al parecer, Uribe habría subido de peso y en redes sociales no se lo perdonan, pues la señalan de “embarazada”, “te falta gimnasio”, “se le ve la pipa grande” y le comentan con emojis de cerdo. Sara ya ha hablado de las críticas que recibe por su peso, pero asegura que se siente “más buena que nunca”.

La modelo y empresaria hizo parte de la nueva versión de Survivor, la isla de los famosos. Sara cuando estuvo dentro de la competencia fue integrante de la tribu Amazonas y sus compañeros fueron testigos de las incomodidades por las que tuvo que atravesar la presentadora, debido a que no había podido dormir bien. “Sentía que no podía respirar, le temía a la lluvia, no quería que se me apareciera un alacrán, entré en desespero”.

En el capítulo transmitido el pasado lunes 30 de enero, la modelo confesó que había tenido que enfrentarse con la depresión, como resultado de un año difícil y que antes de ingresar a la competencia debió bajar la dosis de su medicación para tratar dicho trastorno.

Sara Uribe es criticada por su aparente subida de peso - Foto: Cuenta de Instagram @sara_uribe

“Entré en crisis porque me separé, fracasé en mis negocios y fui víctima de varios robos con los que perdí mucho dinero. Estoy en un tratamiento psiquiátrico, el cual viene acompañado de medicamentos; las dosis debí bajarlas un poco al momento de venir a la competencia”, contó Uribe.

La modelo hizo énfasis en las razones que la llevaron a buscar ayuda profesional: “necesitaba poder dormir, alimentarme y tratar de estar bien sin pensar en nada”. Hasta el momento, la producción del programa no se ha referido al estado de salud de Sara; sin embargo, sus compañeras se han mostrado solidarias y le han brindado todo el acompañamiento y apoyo a Sara.