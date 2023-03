Sara Uribe destapó verdad sobre relación que tuvo con Jhoan Álvarez en Protagonistas de Nuestra Tele: “No me volvió a llamar”

Sara Uribe, actualmente, es una de las creadoras de contenido más comentadas de las redes sociales en Colombia, debido a los detalles que salieron a la luz sobre su vida personal. La paisa quedó como blanco de comentarios y opiniones por datos que reveló de sus proyectos, su hijo y las relaciones sentimentales que sostuvo.

La paisa fue una de las competidoras de Survivor, el nuevo reality del Canal RCN. Foto: Instagram @sara_uribe. - Foto: Foto: Instagram @sara_uribe.

La también modelo llamó la atención con los cambios que le dio a su realidad, dejando en el pasado distintas etapas que la marcaron demasiado, tal y como fue el caso de la relación con Fredy Guarín. La antioqueña no dudó en tomar impulso en los medios, ganando reconocimiento por su talento como presentadora y conductora de televisión.

No obstante, pese a su preparación profesional, millones de personas aún la recuerdan por el papel que tuvo en Protagonistas de Nuestra Tele 2012, donde logró llegar a la final y convertirse en la ganadora de aquella temporada. Su paso por el programa también se vio marcado por el romance que sostuvo con Jhoan Álvarez, ganador masculino del reality.

Los dos colombianos estuvieron en Protagonistas de Nuestra Tele 2012. - Foto: Fotograma, 1:06, Reconciliación Jhoan y Sara, Youtube - Nuri Mc

Pese a que el tiempo avanzó, Sara Uribe no se pronunció sobre el noviazgo que tuvo con el también modelo, dejando en el aire qué sucedió al respecto. Recientemente, en un diálogo con Dímelo King, la empresaria aprovechó y contestó algunas preguntas sobre este tema.

De acuerdo con lo que se detalló en el video que compartió el canal de YouTube, Sara Uribe sostuvo una larga charla con el entrevistador, comentando un poco sobre lo que significó su paso por este proyecto y la imagen que deseaba transformar, lejos de los realities. Allí surgió una pregunta relacionada con que si había tenido o no un romance en la Casa Estudio.

La modelo habló de su experiencia en Protagonistas de Nuestra Tele. - Foto: Fotograma, 0:39, Entrada Protagonistas de Nuestra Tele 2012, YouTube Webzoneanime

La presentadora afirmó que sí tuvo un amorío con otro participante y era quien había llegado a la final con ella. En medio de los chistes y el humor que le imprimió, la paisa hizo una confesión sobre este vínculo que se generó en la competencia.

“Sí, yo tuve allá un novio que se llamaba Jhoan. Él ganó conmigo, es que todos los que están conmigo ganan”, dijo, a lo que soltó una risa.

Sara Uribe reveló que su noviazgo con Álvarez solo duró el tiempo que estuvieron en el proyecto, por lo que una vez salieron ni siquiera la volvió a llamar o ponerse en contacto con ella.

“Duramos lo que duró el reality. Cuando salimos nunca me volvió a llamar el verriondo, imagínate, ni el teléfono me pidió”, mencionó.

Sara Uribe afirmó que su relación con Jhoan Álvarez no fluyó fuera del reality - Foto: Instagram @sara_uribe - Foto: Foto: Instagram @sara_uribe

Dímelo King indagó más sobre esta relación, comentando si ocurrió algo íntimo, si todo fue real y si compaginaban en aquella época. La empresaria se sinceró y comentó que nunca tuvo relaciones con el modelo, pero sí sentía que fue una experiencia bonita y tierna.

“Éramos la Barbie y el Ken, claro que nunca hicimos el tirititi, si se podía, pero yo no lo hice. Yo no quería y él tampoco, fue una relación muy bonita en el programa”, puntualizó.

Por último, para cerrar el tema, Sara Uribe fue clara en que cuando todo surgió entre ellos, su vida en ese momento era de soltería y únicamente tenía a alguien que le gustaba. Contrario a ella, Jhoan Álvarez sí llevaba una relación seria con otra mujer, a quien le terminó por estar con su compañera en aquel proyecto.

Sara Uribe mencionó que tuvo una relación bonita con Jhoan Álvarez - Foto tomada de Instagram @sara_uribe - Foto: Instagram @sara_uribe

“Yo tenía a alguien que me gustaba, pero él sí tenía novia y como que la dejó, me dijo: ‘Es que yo me quiero dar una oportunidad con vos’. Tomó su decisión y fuimos novios”, relató en la charla, aclarando lo que en algún momento se comentó.