Acusan a Melissa Martínez de comprarse ella misma flores para lucirlas en Instagram; muchos la defienden

La presentadora y periodista de deportes Melissa Martínez es una de las mujeres colombianas más cotizadas y queridas por su trabajo frente a la pantalla de televisión. Tras varios años de carrera, la comunicadora logró consolidarse en el medio y, hoy por hoy, trabaja en Espn.

A finales de diciembre, la soledeña, fiel hincha al Junior de Barranquilla, estuvo en el Mundial Qatar 2022. Semanas atrás, se dio unas extensas y lujosas vacaciones por motivo de su cumpleaños, el cual fue el pasado 29 de enero.

Melissa Martínez en su celebración de cumpleaños. - Foto: @melissamartineza

Asimismo, pese a que su nombre causó revuelo por su separación del exfutbolista uruguayo Matías Mier, muchos de los internautas aplaudieron la determinación con la que la colombiana manejó la situación. En ese sentido, Martínez suele mostrarse en redes como un ejemplo de empoderamiento, al igual que de crecimiento personal y profesional.

La presentadora y periodista ya lleva años en la pantalla de TV. - Foto: Instagram: @melissamartineza

La popularidad en redes de la host de TV es notoria, pues en Instagram acumula más de 2.5 millones de seguidores y Melissa se caracteriza por ser muy activa en los escenarios digitales. Entonces, no hay día en el que la también locutora deje de subir una fotografía o historia.

Esta es una de sus más recientes fotografías. - Foto: Instagram: @melissamartineza

Precisamente, al ser una figura pública con gran reconocimiento en el cubrimiento deportivo, pero también importante para el mundo del entretenimiento, así como hay quienes la apoyan, también existe uno que otro usuario que critica su accionar.

Una de las publicaciones más recientes que hizo la periodista deportiva en Instagram fue una serie de instantáneas en las que posó al lado de un gran ramo de rosas y, al final, subió un motivador mensaje.

Entonces, enseguida, la mujer recibió varios comentarios por las fotografías, aunque hubo uno de ellos que le llamó la atención y procedió a responderlo, puesto que un internauta la acusó de comprarse las rosas y, supuestamente, hacerse pasar como si se las regalaran.

“Contaron por ahí que ella misma pide y paga los ramos a domicilios”, comentó el seguidor. Por ello, la presentadora y periodista no tuvo problema para compartir su punto de vista y lo hizo de la siguiente manera: “Tu mamá creyendo que eras avispado... no ve que es decoración para mis tiendas, aunque algunas no las publico”, aclaró Melissa Martínez.

Esta fue una de las instantáneas que subió la presentadora con las rosas. - Foto: Instagram: @melissamartineza

Hay que mencionar que aparte de dedicarse a la televisión, la reconocida comunicadora tiene dos tiendas de ropa e incluso creó su propia marca. Por lo general, lo que más comercializa son vertidos, pero también tiene catálogos con camisas, accesorios y demás.

La presentadora vivió toda una experiencia extrema en el Emiratos Árabe. Foto: Instagram @melissamartineza. - Foto: Foto: Instagram @melissamartineza.

Defienden a la periodista

Como era de suponerse, cualquier acción que lleva a cabo Melissa en redes es tendencia en Colombia. Por ello, el perfil de Rechismes recopiló tanto el comentario del internauta, como el de la misma periodista.

En ese orden de ideas, sobre la publicación del portal de chismes y entretenimiento, gran parte de los usuarios y seguidores de la presentadora no dudó en también escribir su punto de vista; la mayoría defendió a la soledeña.

Melissa Martínez en el set de Espn. - Foto: @melissamartineza

“Si así fuera, la verdad es que yo pido cosas y me pongo mensajes bonitos… Si no me quiero yo, ¿entonces quién?”; “Excelente respuesta”; “Nosotras mismas podemos comprarnos flores 👏❤️”; “Y si ella misma se regala qué pasa, es su plata, veme la gente es atrevida”; “Ella trabaja y si quiere puede comprarse una floristería completa y se la autorregala... eso se llama amor propio”; “Como dice Miley, puedo cómprame mis flores 😍”, se lee en Instagram.

Por otro lado, en el carrete de fotos no solo posó Martínez con las rosas, sino que publicó un mensaje con palabras que varios calificaron como sensatas:

“Ama tu vida. Toma fotos de todo. Dile a las personas lo que de verdad sientes por ellos. Viaja (si es posible). Haz cosas que te den miedo hacer y si alguien dice algo ¡qué se joda! Comete el chocolate que te gusta y cómprate lo que se te dé la gana, sin importar lo que piense la gente. Al final estaremos muertos y nadie recordará lo que hicimos. Toma tu vida y conviértela en la mejor”.

Este fue el motivador mensaje que compartió la presentadora. - Foto: Instagram: @melissamartineza

Reapareció en vestido de baño y se llevó todos los elogios

En una publicación hecha a través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 2,8 millones de seguidores, la periodista y presentadora dejó asombrados a sus fans con dos fotografías, donde lució un sensual traje de baño de dos piezas, dejando a la vista su cuerpo, el cual cuida con ejercicios de gimnasio y una dieta de porciones específicas en la que no sacrifica ningún “antojito”.

La periodista está feliz con su soltería y no pretende darle su corazón a ningún deportista. Foto: Instagram @melissamartineza. - Foto: Foto: Instagram @melissamartineza.

Las instantáneas fueron tomadas en una piscina, donde Melissa posó feliz y orgullosa de su cuerpo, derrochando sensualidad en redes sociales.

Melissa Martínez lució diminuto y sensual traje de baño. - Foto: Foto tomada de Instagram @melissamartineza

Como era de esperarse, varios usuarios elogiaron y admiraron su belleza con comentarios que fueron dejados en la reciente publicación: “Lo más hermoso de los programas deportivos”, Un mujerononón y costeña que es lo mismo”, “Linda mi Meli”, “Que maravilla”, “Qué hermosa”, “Ufff que rico”, “Mujer divina, eres una diosa”, “Belleza latina” y “Qué calor”, fueron algunos de los mensajes que dejaron.