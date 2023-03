Hija de Natalia París destapa secretos de los famosos: “La gente es muy interesada”

Mariana Correa, hija de la modelo y DJ antioqueña Natalia París, es una joven que heredó el talento de su mamá, así como también la influencia en redes sociales. En Instagram, Correa, quien se hace llamar como Nana París, acumula más de 240.000 seguidores y, además, entre sus proyectos se encuentra el de convertirse en una actriz y debutar en la pantalla chica.

Precisamente, Mariana, quien se considera como una amante a la música y el maquillaje, se sumó a la tendencia que se posicionó en las plataformas digitales sobre la dinámica de la caja de preguntas y respuestas, donde los internautas escriben algunas interrogantes en el perfil de la figura pública y esta decide cuál responder.

Por lo general, mediante esta dinámica, se revelan datos antes conocidos de los famosos. Entonces, una de las interrogantes que Nana eligió para ser abordada en las redes sociales tuvo que ver sobre lo que significa ser hija de la reconocida modelo. Sin pensarlo dos veces, la joven se manifestó al respecto de manera directa y contundente.

La joven se hace llamar como Nana París. - Foto: Instagram: @mariana_correa14

Como Mariana Correa ya lleva años entendiendo el vínculo que hay con su madre, al ser Natalia París, una de las mujeres más populares de la farándula nacional, la joven dio a conocer parte de su experiencia siendo hija de famosos.

Natalia París es de las modelos más reconocidas en el país. - Foto: Fotograma, 20:16, Natalia París | Desnúdate con Eva, YouTube

“Lo malo es que la gente es muy interesada, cuando se dan cuenta quién eres se acercan a ti por puro interés y no por conocer quién eres realmente. También la gente juzga mucho y creen que soy una persona caprichosa o que me creo mucho, pero después se dan cuenta de que no es así”, escribió Nana París.

En ese orden de ideas, la joven puntualizó que hay quienes luego de alcanzar la fama pierden esa esencia de la igualdad con los demás, en otras palabras, ya no hay humildad.

En la misma línea, recalcó lo bueno de haber nacido con el reconocimiento de por medio. “Y lo bueno es que la fama no me dispara el ego porque ya sé lo que es (yo no me considero famosa, pero la he visto de cerca) para mí todas las personas son iguales y ante todo debe primar la humildad, entonces siento que cuando algunas personas no conocen la fama y la obtienen se les olvida que todos estamos en el mismo nivel. Se les olvida la humildad”, consignó Nana en su perfil de Instagram.

Para terminar, la estudiante de actuación recalcó que “jamás se mira a nadie por debajo del hombro, hay que ser humilde, la vida da muchas vueltas”.

Varios portales enfocados en cubrir la vida de los famosos, como la biografía de Rechismes, hizo la recopilación de las recientes declaraciones que dio Mariana Correa.

Ante ello, los internautas aprovecharon para dar a conocer su punto de vista con comentarios, como: “Tan bella, aterrizada como la madre. Esa relación madre e hija me parece tan hermosa”; “Es que Nata es un amor, los que seguimos su contenido sabemos la buena vibra que transmite”; “Con la mirada en el cielo y los pies en la tierra”; “Muy centrada en su forma de ver el mundo y quién mejor que ella, siendo la hija de una famosa modelo de nuestro país, que ha podido darse cuenta de la falsedad que se mueve alrededor de la fama”, se lee en Instagram.

Las fotografías que comparte Nana París en los escenarios de interacción social dan cuenta de que la joven se proyecta también como una modelo. Asimismo, le gusta crear contenido de maquillaje, da consejos para vestir según la ocasión y de regalos para fechas especiales.